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Відбулося термінове засідання РНБО через новий штам коронавірусу: що вирішили

23 червня 2021, 22:59
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Ситуація з Дельта штамом обумовлює необхідність введення додаткових ефективних протиепідемічних заходів.

Коронавірус
В Україну прийшов новий штам коронавірусу / УНІАН

У середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, на ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.

Як повідомляє пресслужба РНБО, новий штам коронавірусу може потрапити в Україну з Індії, Росії, Великобританії, Португалії, Польщі, Румунії та Словаччини, де спостерігається циркуляція даного варіанту вірусу.

Ситуація з Дельта штамом обумовлює необхідність введення додаткових ефективних протиепідемічних заходів. Зокрема, прискорення темпів вакцинації та забезпечення її доступності, особливо для вразливих до COVID-19 верств населення - осіб віком 60+.

Учасники наради вважали за необхідне вдосконалити вітчизняні протоколи лікування.

Також необхідно посилити готовність закладів охорони здоров'я надавати медичну допомогу пацієнтам з діагнозом COVID-19 у разі масової захворюваності.

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На нараді також заявили про важливість максимальної імунізації персоналу закладів охорони здоров'я, що надають допомогу пацієнтам з коронавірусом.

Учасники наради РНБО вважають, що важливо рано виявити штам Дельта, в Україні. Зокрема, вони запропонували посилити відстеження контактних осіб, хворих з Дельта штамом.

читайте такожНебезпечний штам Дельта в Україні: у МОЗ зробили заяву щодо посилення карантину

Індійський штам коронавірусу Дельта - про що раніше повідомляв Главред:

  • Коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні у двох людей. 23 червня повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов.
  • Міністерство охорони здоров'я до п'ятниці, 25 червня, підготує пакет пропозицій щодо ситуації з карантином в Україні з метою протидії циркуляції нового штаму коронавірусу Дельта.
  • Вчені заявили, що зафіксована нова мутація штаму коронавірусу: індійський штам Дельта мутував в ще більш заразний і небезпечний "Дельта+". Він виявлений вже у двадцяти пацієнтів в індійському штаті Махараштра.
  • У Південній Америці знайдено новий штам коронавірусної інфекції. Його вже прозвали Лямбда. У Всесвітній організації охорони здоров'я почалися дослідження невідомої мутації, яка, як припускають вчені, може загрожувати імунітету людини.
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