Відбулося термінове засідання РНБО через новий штам коронавірусу: що вирішили

Ситуація з Дельта штамом обумовлює необхідність введення додаткових ефективних протиепідемічних заходів.
У середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, на ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.
Як повідомляє пресслужба РНБО, новий штам коронавірусу може потрапити в Україну з Індії, Росії, Великобританії, Португалії, Польщі, Румунії та Словаччини, де спостерігається циркуляція даного варіанту вірусу.
Ситуація з Дельта штамом обумовлює необхідність введення додаткових ефективних протиепідемічних заходів. Зокрема, прискорення темпів вакцинації та забезпечення її доступності, особливо для вразливих до COVID-19 верств населення - осіб віком 60+.
Учасники наради вважали за необхідне вдосконалити вітчизняні протоколи лікування.
Також необхідно посилити готовність закладів охорони здоров'я надавати медичну допомогу пацієнтам з діагнозом COVID-19 у разі масової захворюваності.
На нараді також заявили про важливість максимальної імунізації персоналу закладів охорони здоров'я, що надають допомогу пацієнтам з коронавірусом.
Учасники наради РНБО вважають, що важливо рано виявити штам Дельта, в Україні. Зокрема, вони запропонували посилити відстеження контактних осіб, хворих з Дельта штамом.
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Індійський штам коронавірусу Дельта - про що раніше повідомляв Главред:
- Коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні у двох людей. 23 червня повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов.
- Міністерство охорони здоров'я до п'ятниці, 25 червня, підготує пакет пропозицій щодо ситуації з карантином в Україні з метою протидії циркуляції нового штаму коронавірусу Дельта.
- Вчені заявили, що зафіксована нова мутація штаму коронавірусу: індійський штам Дельта мутував в ще більш заразний і небезпечний "Дельта+". Він виявлений вже у двадцяти пацієнтів в індійському штаті Махараштра.
- У Південній Америці знайдено новий штам коронавірусної інфекції. Його вже прозвали Лямбда. У Всесвітній організації охорони здоров'я почалися дослідження невідомої мутації, яка, як припускають вчені, може загрожувати імунітету людини.