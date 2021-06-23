Відбулося термінове засідання РНБО через новий штам коронавірусу: що вирішили

В Україну прийшов новий штам коронавірусу / УНІАН

У середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, на ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.

Як повідомляє пресслужба РНБО, новий штам коронавірусу може потрапити в Україну з Індії, Росії, Великобританії, Португалії, Польщі, Румунії та Словаччини, де спостерігається циркуляція даного варіанту вірусу.

Ситуація з Дельта штамом обумовлює необхідність введення додаткових ефективних протиепідемічних заходів. Зокрема, прискорення темпів вакцинації та забезпечення її доступності, особливо для вразливих до COVID-19 верств населення - осіб віком 60+.

Учасники наради вважали за необхідне вдосконалити вітчизняні протоколи лікування.

Також необхідно посилити готовність закладів охорони здоров'я надавати медичну допомогу пацієнтам з діагнозом COVID-19 у разі масової захворюваності.

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На нараді також заявили про важливість максимальної імунізації персоналу закладів охорони здоров'я, що надають допомогу пацієнтам з коронавірусом.

Учасники наради РНБО вважають, що важливо рано виявити штам Дельта, в Україні. Зокрема, вони запропонували посилити відстеження контактних осіб, хворих з Дельта штамом.

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