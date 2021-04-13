США просять призупинити використання ще однієї вакцини від COVID-19

Фахівці FDA і CDC займаються перевіркою вакцини: з'ясовують, чи пов'язане її застосування з появою тромбів.
У США перевіряють, чи є зв'язок між використанням вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson і утворенням тромбів.
На час перевірки рекомендується зупинити використання препарату на території Штатів, повідомили Федеральні центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) і управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США в акаунті FDA в Twitter.
"Ми рекомендуємо призупинити використання цієї вакцини з метою обережності", - зазначив регулятор.
Перевіркою займуться фахівці CDC і FDA.
Раніше стало відомо про випадки тромбозу після уколу від COVID вакциною Johnson&Johnson. Один випадок зафіксували під час клінічних випробувань, ще три – під час вакцинації в США. Один з них виявився летальним.
Вакцини від коронавірусу і тромби
- На початку квітня в США тимчасово закрилися два прищепних пункти в Північній Кароліні і Колорадо після того, як деякі американці зазнали несприятливі наслідки після отримання щеплення вакциною від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.
- Низка країн призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca через ризик появи тромбів.
- На початку квітня в Європейському агентстві лікарських засобів визнали існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу у пацієнтів, які поставили це щеплення.