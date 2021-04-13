США просять призупинити використання ще однієї вакцини від COVID-19

Вакцина від коронавірусу Johnson&Johnson потрапила під заборону в США / Reuters

У США перевіряють, чи є зв'язок між використанням вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson і утворенням тромбів.

На час перевірки рекомендується зупинити використання препарату на території Штатів, повідомили Федеральні центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) і управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США в акаунті FDA в Twitter.

"Ми рекомендуємо призупинити використання цієї вакцини з метою обережності", - зазначив регулятор.

Перевіркою займуться фахівці CDC і FDA.

Раніше стало відомо про випадки тромбозу після уколу від COVID вакциною Johnson&Johnson. Один випадок зафіксували під час клінічних випробувань, ще три – під час вакцинації в США. Один з них виявився летальним.

Вакцини від коронавірусу і тромби