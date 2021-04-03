Стали відомі деталі щодо роботи транспорту в Києві та області в локдаун

З'ясувалися подробиці роботи громадського транспорту в локдаун / УНІАН

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін розповів про роботу громадського транспорту під час локдауна на Київщині.

Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, під час локдауну до столиці ходитиме приміський транспорт з області.

У той же час глава кода уточнив, що в громадському транспорті кількість місць для пасажирів буде обмежена.

За його словами, в транспорті одночасно зможуть знаходиться пасажири, що займають не більше 50% сидячих місць.

Крім того, громадський транспорт курсуватиме до Києва з області тільки в години пік, уточнив глава Київської обладміністрації.

"Ми не закривали повністю транспорт, тому що у нас дуже великі відстані по території області", - пояснив він рішення обласної влади.

Разом з тим Володін додав, що для проїзду в громадському транспорті в область не знадобляться спеціальні перепустки, які вводить КМДА.

"Питання отримання спецпропусків для Києва - це вже регулюється Києвом. І ці спецпропуску підприємства отримували. Але треба не забувати, що у нас є курсування між містами всередині області", - резюмував він.

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Локдаун в Києві:

Віталій Кличко 31 березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.

Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.

Локдаун в Київській області: