Стали відомі деталі щодо роботи транспорту в Києві та області в локдаун

Громадський транспорт курсуватиме до Києва з області тільки в години пік, каже Василь Володін.
Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін розповів про роботу громадського транспорту під час локдауна на Київщині.
Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, під час локдауну до столиці ходитиме приміський транспорт з області.
У той же час глава кода уточнив, що в громадському транспорті кількість місць для пасажирів буде обмежена.
За його словами, в транспорті одночасно зможуть знаходиться пасажири, що займають не більше 50% сидячих місць.
Крім того, громадський транспорт курсуватиме до Києва з області тільки в години пік, уточнив глава Київської обладміністрації.
"Ми не закривали повністю транспорт, тому що у нас дуже великі відстані по території області", - пояснив він рішення обласної влади.
Разом з тим Володін додав, що для проїзду в громадському транспорті в область не знадобляться спеціальні перепустки, які вводить КМДА.
"Питання отримання спецпропусків для Києва - це вже регулюється Києвом. І ці спецпропуску підприємства отримували. Але треба не забувати, що у нас є курсування між містами всередині області", - резюмував він.
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Локдаун в Києві:
- Віталій Кличко 31 березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
- З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.
Локдаун в Київській області:
- У Київській області у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу з 5 по 9 квітня діятимуть Додаткові протиепідемічні заходи.
- У ході засідання було прийнято рішення про наступні карантинні обмеження:
- рекомендувати залежно від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ та НС призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти всіх типів і форм власності;
- дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: з 7:00 по 10:00 і з 16:00 до 20: 00;
- здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків від передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу кількості;
- проінформувати мешканців Київщини про зміни у графіках перевезень;
- рекомендувати керівникам підприємств торгівлі пріоритетне обслуговування з 10: 00 до 12: 00 людей похилого віку.