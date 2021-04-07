Стало відомо, де в Україні знайдено південноафриканський штам COVID-19

У двох областях України офіційно підтвердили так званий південноафриканський штам коронавірусу, який вважають більш заразним.
У Полтавській області підтверджено так званий південноафриканський штам коронавірусу, заявив заступник голови Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.
"За моїми даними, лише один випадок (південноафриканського штаму коронавірусу - ред.) у Полтаві", - сказав Кузін у коментарі виданню РБК-Україна.
Водночас поширення південноафриканського штаму коронавірусу підтвердили на території Тернопільської області. Циркуляцію вірусу в регіоні підтвердила німецька клініка Шаріте, повідомили в пресслужбі Тернопільської облдержадміністрації.
Також у Тернопільській області, за інформацією ОДА, циркулює британський штам коронавірусу. Ці штами вірусу вчені вважають більш заразними і небезпечними.
Крім того, на Тернопільщині зросла кількість летальних випадків, пов'язаних з COVID-19.
"За останню добу зареєстровано 19 летальних випадків, 6 квітня зафіксовано 21 летальний випадок. Так, якщо за минулий рік було 460 летальних випадків, то тільки за перший квартал 2021-го ми вже приходимо до цього показника", - розповіла начальниця управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- 23 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла до третьої хвилі пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.
- 2 квітня стало відомо, що у двох областях України лабораторно підтвердили південноафриканський штам коронавірусу. Водночас британський штам виявили у всіх областях.
- 6 квітня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні кількість летальних випадків зростає через нові штами коронавірусу.