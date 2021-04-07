Стало відомо, де в Україні знайдено південноафриканський штам COVID-19

Стало відомо, де в Україні знайшли південноафриканський штам коронавірусу / Reuters

У Полтавській області підтверджено так званий південноафриканський штам коронавірусу, заявив заступник голови Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

"За моїми даними, лише один випадок (південноафриканського штаму коронавірусу - ред.) у Полтаві", - сказав Кузін у коментарі виданню РБК-Україна.

Водночас поширення південноафриканського штаму коронавірусу підтвердили на території Тернопільської області. Циркуляцію вірусу в регіоні підтвердила німецька клініка Шаріте, повідомили в пресслужбі Тернопільської облдержадміністрації.

Також у Тернопільській області, за інформацією ОДА, циркулює британський штам коронавірусу. Ці штами вірусу вчені вважають більш заразними і небезпечними.

Крім того, на Тернопільщині зросла кількість летальних випадків, пов'язаних з COVID-19.

"За останню добу зареєстровано 19 летальних випадків, 6 квітня зафіксовано 21 летальний випадок. Так, якщо за минулий рік було 460 летальних випадків, то тільки за перший квартал 2021-го ми вже приходимо до цього показника", - розповіла начальниця управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

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