Стало відомо, якому регіону України загрожує червона зона карантину

Черкаська область може поповнити червону зону карантину / УНІАН

У Черкаській області спостерігаються негативні тенденції в ситуації з поширенням коронавірусу COVID-19 – в регіоні деякі показники перевищують норму, тому він може поповнити червону зону карантину.

В області серйозно перевищено епідеміологічний поріг – становить 146,1% при нормі 100%, три дні поспіль – 1, 2, 3 травня – було перевищено норму з виявлення нових випадків захворювання, свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

За відомостями міністерства, у регіоні також два дні поспіль – 1 та 2 числа – було перевищено норму з госпіталізацій.

Водночас на Черкащині хороша ситуація із завантаженістю лікарняних ліжок, забезпечених киснем. З 1 до 3 числа завантаженість ліжок становила близько 40%.

Якщо завантаженість понад 65% – це також одна з причин, з якої територію відправляють у червону карантинну зону.

/ moz.gov.ua

Нагадаємо, 1 травня в Черкаській області коронавірус виявили у 273 осіб, 2-го – у 233, а третього числа – у 253.

За минулу добу Черкащина опинилася на другому місці за кількістю нових випадків коронавірусу. Перше місце посіла Донецька область, там знайшли 324 інфікованих.

Карантин в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Спочатку він був суворим та загальнонаціональним, а пізніше став адаптивним. Під час адаптивного карантину долю обмежувальних заходів вирішує місцева влада.

Адаптивний карантин передбачає поділ країни за чотири зони – червону, помаранчеву, жовту та зелену. У червоній зоні найсуворіший карантин, а в зеленій – найслабший.

Станом на 3 травня 2021 року у червоній зоні України перебували такі області:

Житомирська;

Запорізька;

Полтавська;

Сумська;

Харківська;

Хмельницька;

Чернігівська.

Обмеження червоної зони карантину – список

Заборони червоної зони карантину / Скріншот

Вісім областей входили у помаранчеву зону, а у жовтій зоні знаходилися Київ та дев'ять областей. Зелених зон у державі поки немає.