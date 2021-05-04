Стало відомо, якому регіону України загрожує червона зона карантину

В одній області нашої країни серйозно перевищено епідеміологічний поріг COVID-19.
У Черкаській області спостерігаються негативні тенденції в ситуації з поширенням коронавірусу COVID-19 – в регіоні деякі показники перевищують норму, тому він може поповнити червону зону карантину.
В області серйозно перевищено епідеміологічний поріг – становить 146,1% при нормі 100%, три дні поспіль – 1, 2, 3 травня – було перевищено норму з виявлення нових випадків захворювання, свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.
За відомостями міністерства, у регіоні також два дні поспіль – 1 та 2 числа – було перевищено норму з госпіталізацій.
Водночас на Черкащині хороша ситуація із завантаженістю лікарняних ліжок, забезпечених киснем. З 1 до 3 числа завантаженість ліжок становила близько 40%.
Якщо завантаженість понад 65% – це також одна з причин, з якої територію відправляють у червону карантинну зону.
Нагадаємо, 1 травня в Черкаській області коронавірус виявили у 273 осіб, 2-го – у 233, а третього числа – у 253.
За минулу добу Черкащина опинилася на другому місці за кількістю нових випадків коронавірусу. Перше місце посіла Донецька область, там знайшли 324 інфікованих.
Карантин в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Спочатку він був суворим та загальнонаціональним, а пізніше став адаптивним. Під час адаптивного карантину долю обмежувальних заходів вирішує місцева влада.
Адаптивний карантин передбачає поділ країни за чотири зони – червону, помаранчеву, жовту та зелену. У червоній зоні найсуворіший карантин, а в зеленій – найслабший.
Станом на 3 травня 2021 року у червоній зоні України перебували такі області:
- Житомирська;
- Запорізька;
- Полтавська;
- Сумська;
- Харківська;
- Хмельницька;
- Чернігівська.
Обмеження червоної зони карантину – список
Вісім областей входили у помаранчеву зону, а у жовтій зоні знаходилися Київ та дев'ять областей. Зелених зон у державі поки немає.