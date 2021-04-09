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Стало відомо, коли в Києві можуть посилити карантин

9 квітня 2021, 06:35
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Мер столиці зазначив, що кияни легковажно ставляться до коронавірусу і карантину. Люди поводяться так, ніби локдауну не існує.

Київ, карантин
З 5 квітня Київ пішов на карантин / УНІАН

Карантин у Києві можуть посилити, якщо людей, які заразилися коронавірусом, стане більше. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко і зазначив, що незадоволений тим, як жителі міста дотримуються нинішніх карантинних обмежень.

За його словами, київська влада буде орієнтуватися на цифри і вирішувати, чи потрібно посилювати карантин. Про це йшлося в ефірі програми Право на владу на каналі 1+1.

"Сьогодні (8 квітня, - ред.) майже 2 тисячі хворих, 48 осіб померли від коронавірусу. Цифри дуже не оптимістичні. Ми сподіваємося, що наступного тижня вони зменшаться, якщо ні - ми можемо говорити про продовження локдауну і ми не виключаємо, що будуть більш жорсткі обмеження", - розповів Кличко.

Він також висловив сподівання, що наступного тижня захворюваність знизитися і можна буде послабити карантин.

"Ми запровадили локдаун в понеділок, і через тиждень ми сподіваємося, що будемо мати динаміку щодо зниження захворюваності людей", - сказав мер Києва.

При цьому Кличко вважає, що кияни легковажно ставляться до коронавірусу і карантину. Люди поводяться так, ніби локдауну не існує. Вони не носять маски та ігнорують карантинні обмеження.

"Я бачу натовпи людей, які ходять без маски. Я бачу, наскільки багато штрафів ми виписали кафе і ресторанам, які працюють підпільно, і я не задоволений цим", - зазначив мер.

Кличко нагадав, що зараз від коронавірусу в Києві помирає щодня від 40 до 50 осіб. Люди хворіють важко, лікарні переповнені.

"Потрібно показувати, як люди задихаються, потрібно показувати, як батьки ховають дітей, потрібно показувати жахливі кадри, як з лікарень вивозять трупи. Це сувора реальність, і я хотів би, щоби кожен це розумів, це не жарти", - попередив мер Києва.

Коронавірус і карантин у Києві - про що раніше писав Главред:

  • Через погіршення епідеміологічної ситуації карантин у Києві був посилений з 5 квітня. У місті було ухвалено рішення про закриття дитячих садків і шкіл. Громадський транспорт на час посилених карантинних заходів перевозить пасажирів за спеціальними перепустками.
  • Згідно з прогнозами доктора-імунолога Алли Волохи, посилений карантин у Києві триватиме ще кілька тижнів. У місті важка ситуація із захворюваністю і смертністю від коронавірусу.
  • У зв'язку зі складною ситуацією через захворюваність на коронавірус у Києві заповненість столичних лікарень становить 110%. Медичні працівники виснажені, кількість нових заражень і летальних випадків досягає граничного рівня. Столиця вже готується приймати пацієнтів з COVID - 19 у дитячих лікарнях, протитуберкульозному диспансері та пологових будинках.

Інфекціоніст, екс-глава Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта вважає, що в Києві потрібно вводити комендантська година.

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