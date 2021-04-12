Скоро стартує вакцинація китайським препаратом: кому світить укол

Ляшко пояснив, від чого залежить дата початку вакцинації препаратом CoronaVac.
Заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація в Україні від коронавірусу COVID-19 китайською вакциною CoronaVac може розпочатися у вівторок, 13 квітня.
Вакцинація розпочнеться у цей день, якщо 12 числа препарат відправлять в області, публікує слова чиновника РБК-Україна.
Головний санлікар додав, що інтервал між першим та другим уколом становитиме 28 днів.
Вакцинація в Україні – кому будуть колоти CoronaVac:
- Маломобільним людям;
- Людям з інвалідністю;
- Людям, які доглядають за маломобільними людьми та людьми з інвалідністю;
- Працівникам, які у 2021 році проводитимуть Зовнішнє незалежне оцінювання;
- Спортсменам, які братимуть участь в Олімпійських іграх-2021;
- Співробітникам критичної інфраструктури, зокрема патрульним поліцейським.
Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року МОЗ повідомило, що було укладено договір про постачання в Україну 1 млн 913 доз вакцини від коронавірусу CoronaVac.
Препарат створений Sinovac Biotech – це найбільша компанія Китаю, яка займається розробкою вакцин.
Наша країна 25 березня отримала першу партію препарату – 215 тисяч доз. Лабораторний контроль вакцини мали завершити 10 квітня.
Агентство Bloomberg дізналося, що за результатами досліджень, проведених у Туреччині, ефективність CoronaVac становила 83,5%.
Вакцинація від коронавірусу в Україні – що потрібно знати
- У державу 23 лютого офіційно прибула перша вакцина від COVID-19 – 500 тисяч доз препарату, виробленого в Індії, під назвою CoviShield.
- Вакцину розробили Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca.
- Вже 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація. Спочатку вирішили вакцинувати медиків та військових.
- Станом на 10 квітня вакциновано понад 370 тисяч українців. Населення нашої країни за підсумками перепису, який провели у 2001 році, становило 48 240 902 особи.