Скоро стартує вакцинація китайським препаратом: кому світить укол

Китайську вакцину від коронавірусу в Україні можуть почати колоти у вівторок / УНІАН

Заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація в Україні від коронавірусу COVID-19 китайською вакциною CoronaVac може розпочатися у вівторок, 13 квітня.

Вакцинація розпочнеться у цей день, якщо 12 числа препарат відправлять в області, публікує слова чиновника РБК-Україна.

Головний санлікар додав, що інтервал між першим та другим уколом становитиме 28 днів.

Вакцинація в Україні – кому будуть колоти CoronaVac:

Маломобільним людям;

Людям з інвалідністю;

Людям, які доглядають за маломобільними людьми та людьми з інвалідністю;

Працівникам, які у 2021 році проводитимуть Зовнішнє незалежне оцінювання;

Спортсменам, які братимуть участь в Олімпійських іграх-2021;

Співробітникам критичної інфраструктури, зокрема патрульним поліцейським.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року МОЗ повідомило, що було укладено договір про постачання в Україну 1 млн 913 доз вакцини від коронавірусу CoronaVac.

Препарат створений Sinovac Biotech – це найбільша компанія Китаю, яка займається розробкою вакцин.

Наша країна 25 березня отримала першу партію препарату – 215 тисяч доз. Лабораторний контроль вакцини мали завершити 10 квітня.

Агентство Bloomberg дізналося, що за результатами досліджень, проведених у Туреччині, ефективність CoronaVac становила 83,5%.

Вакцинація від коронавірусу в Україні – що потрібно знати