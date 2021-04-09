Стало відомо про проблеми у вакцинованих від COVID препаратом Johnson&Johnson

Серед побічних ефектів вакцини Johnson & Johnson відзначають нудоту і запаморочення / Фото Reuters

У США тимчасово закрилися два прищепних пункти в Північній Кароліні та Колорадо після того, як деякі американці зазнали несприятливих наслідків після отримання щеплення вакциною від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

Серед побічних реакцій називають нудоту і запаморочення. Як повідомляє The Wall Street Journal, у штаті Північна Кароліна вакцинація проти COVID-19 була припинена 8 квітня після того, як побічні реакції були виявлені у 18 осіб. Чотири людини були доставлені в місцеві лікарні для обстеження. До припинення діяльності центру було всього вакциновано 2300 осіб.

У штаті Колорадо місце масової вакцинації тимчасово зачинили 7 квітня після того, як у 11 осіб виникли побічні реакції. Двоє людей були доставлені в найближчу лікарню.

При цьому наголошується, що побічні реакції були зареєстровані всього у 0,62% з усіх вакцинованих у Колорадо.

Представник Johnson & Johnson заявив, що компанія ретельно розглядає будь-які повідомлення про небажані прояви у людей, які отримали їхню вакцину.

Зазначимо, в США використовують вакцини Moderna, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson. Препарат BioNTech / Pfizer дозволений для вакцинації людей старше 16 років, водночас інші можуть бути використані лише для людей старше 18 років.

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