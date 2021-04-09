Стало відомо про проблеми у вакцинованих від COVID препаратом Johnson&Johnson

У США закрилися кілька прищепних пунктів через те, що у громадян з'явилися побічні реакції після застосування препарату.
У США тимчасово закрилися два прищепних пункти в Північній Кароліні та Колорадо після того, як деякі американці зазнали несприятливих наслідків після отримання щеплення вакциною від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.
Серед побічних реакцій називають нудоту і запаморочення. Як повідомляє The Wall Street Journal, у штаті Північна Кароліна вакцинація проти COVID-19 була припинена 8 квітня після того, як побічні реакції були виявлені у 18 осіб. Чотири людини були доставлені в місцеві лікарні для обстеження. До припинення діяльності центру було всього вакциновано 2300 осіб.
У штаті Колорадо місце масової вакцинації тимчасово зачинили 7 квітня після того, як у 11 осіб виникли побічні реакції. Двоє людей були доставлені в найближчу лікарню.
При цьому наголошується, що побічні реакції були зареєстровані всього у 0,62% з усіх вакцинованих у Колорадо.
Представник Johnson & Johnson заявив, що компанія ретельно розглядає будь-які повідомлення про небажані прояви у людей, які отримали їхню вакцину.
Зазначимо, в США використовують вакцини Moderna, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson. Препарат BioNTech / Pfizer дозволений для вакцинації людей старше 16 років, водночас інші можуть бути використані лише для людей старше 18 років.
Проблеми з вакциною AstraZeneca - про що раніше писав Главред:
- Низка країн призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca через ризик появи тромбів.
- Спочатку агентство Європейського Союзу з лікарських засобів спростувало підвищений ризик появи тромбозу після застосування вакцини від коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca.
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів.
- Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оприлюднили нові дані про ефективність вакцини.
- На початку квітня в Європейському агентстві лікарських засобів визнали існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу у пацієнтів, які поставили це щеплення.
- В Україні використовують вакцину від коронавірусу Covishield. Цей препарат виготовлений в Індії за ліцензією AstraZeneca.