Стало відомо про випадки тромбозу після уколу від COVID вакциною Johnson&Johnson

Вакцина компанії Janssen (належить Johnson&Johnson) наразі використовується лише в США / Reuters

Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) отримало інформацію про чотири випадки утворення тромбів після вакцинації від коронавірусу вакциною бельгійської компанії Janssen, що належить Johnson&Johnson.

Як повідомили в EMA, за даними фактами проводиться перевірка.

"PRAC (комітет EMA з оцінки фармакологічних ризиків) почав перевірку в зв'язку із сигналом про тромбоемболічні ускладнення (утворення тромбів, що призводить до закупорки судин, - ред.) у людей, які отримали від COVID-19 вакцину Janssen", - йдеться у повідомленні.

Один випадок зафіксували під час клінічних випробувань, ще три – під час вакцинації в США. Один з них виявився летальним.

Вакцина від Janssen в даний час використовується лише в США. В Євросоюзі її почнуть використовувати впродовж найближчих тижнів.

EMA підкреслює, що наразі незрозуміло, чи існує зв'язок між вакциною та випадками тромбозу.

Тим часом управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) не знайшло зв'язку між застосуванням вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson і тромбами у вакцинованих цим препаратом.

В управлінні зазначили, що відомо про "кількох людей" в Сполучених Штатах, які постраждали від тромбозів і низького рівня тромбоцитів в крові після отримання вакцини J&J.

"На даний момент ми не виявили причинно-наслідкового зв'язку з вакцинацією і тромбозами, продовжуємо наше розслідування і оцінку цих випадків", - йдеться в заяві управління.

На думку американських експертів, "може бути багато різних причин" несприятливих наслідків. У FDA пообіцяли "тримати громадськість в курсі, коли стане відомо більше".

Як повідомляв Главред, раніше в США тимчасово закрилися два прищепних пункти в Північній Кароліні та Колорадо після того, як деякі американці зазнали несприятливих наслідків після отримання щеплення вакциною від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Серед побічних реакцій називають нудоту і запаморочення.

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