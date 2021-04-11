Стало відомо про випадки тромбозу після уколу від COVID вакциною Johnson&Johnson

Один випадок зафіксували під час клінічних випробувань, ще три – під час вакцинації в США. Один з них виявився летальним.
Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) отримало інформацію про чотири випадки утворення тромбів після вакцинації від коронавірусу вакциною бельгійської компанії Janssen, що належить Johnson&Johnson.
Як повідомили в EMA, за даними фактами проводиться перевірка.
"PRAC (комітет EMA з оцінки фармакологічних ризиків) почав перевірку в зв'язку із сигналом про тромбоемболічні ускладнення (утворення тромбів, що призводить до закупорки судин, - ред.) у людей, які отримали від COVID-19 вакцину Janssen", - йдеться у повідомленні.
Один випадок зафіксували під час клінічних випробувань, ще три – під час вакцинації в США. Один з них виявився летальним.
Вакцина від Janssen в даний час використовується лише в США. В Євросоюзі її почнуть використовувати впродовж найближчих тижнів.
EMA підкреслює, що наразі незрозуміло, чи існує зв'язок між вакциною та випадками тромбозу.
Тим часом управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) не знайшло зв'язку між застосуванням вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson і тромбами у вакцинованих цим препаратом.
В управлінні зазначили, що відомо про "кількох людей" в Сполучених Штатах, які постраждали від тромбозів і низького рівня тромбоцитів в крові після отримання вакцини J&J.
"На даний момент ми не виявили причинно-наслідкового зв'язку з вакцинацією і тромбозами, продовжуємо наше розслідування і оцінку цих випадків", - йдеться в заяві управління.
На думку американських експертів, "може бути багато різних причин" несприятливих наслідків. У FDA пообіцяли "тримати громадськість в курсі, коли стане відомо більше".
Як повідомляв Главред, раніше в США тимчасово закрилися два прищепних пункти в Північній Кароліні та Колорадо після того, як деякі американці зазнали несприятливих наслідків після отримання щеплення вакциною від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Серед побічних реакцій називають нудоту і запаморочення.
Проблеми з вакциною AstraZeneca - про що раніше писав Главред:
- Низка країн призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca через ризик появи тромбів.
- Спочатку агентство Європейського Союзу з лікарських засобів спростувало підвищений ризик появи тромбозу після застосування вакцини від коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca.
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів.
- Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оприлюднили нові дані про ефективність вакцини.
- На початку квітня в Європейському агентстві лікарських засобів визнали існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу у пацієнтів, які поставили це щеплення.
- В Україні використовують вакцину від коронавірусу Covishield. Цей препарат виготовлений в Індії за ліцензією AstraZeneca.