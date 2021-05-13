Статистика смертей від коронавірусу: вчені накинулися на МОЗ зі звинуваченнями

В Україні занижена статистика смертей від коронавірусу-НАНУ / Фото Reuters

У Національній академії наук б'ють на сполох через те, що реальна кількість смертей від коронавірусу в Україні втричі перевищує дані МОЗ, повідомляє сайт НАНУ.

"Отримані дані істотно уточнюють чисельність випадків надмірної смертності, пов'язаної з коронавірусом, яка, як це показано в попередніх звітах, у 2020 році перевищувала число опублікованих летальних випадків в щоденній статистиці від МОЗ приблизно в три рази", - заявили в НАНУ.

Відзначається також, що такі дані підтверджує і Інститут показників і оцінки здоров'я (IHME), розташований в США.

"Число жертв пандемії в Україні (разом з окупованими нині територіями) становить не 46 737, а 138 507, тобто в 2,96 рази більше", - додали вчені.

Коронавірус в Україні - останні новини: