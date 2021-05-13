Статистика смертей від коронавірусу: вчені накинулися на МОЗ зі звинуваченнями

Отримані дані істотно уточнюють чисельність випадків надмірної смертності, пов'язаної з коронавірусом.
У Національній академії наук б'ють на сполох через те, що реальна кількість смертей від коронавірусу в Україні втричі перевищує дані МОЗ, повідомляє сайт НАНУ.
"Отримані дані істотно уточнюють чисельність випадків надмірної смертності, пов'язаної з коронавірусом, яка, як це показано в попередніх звітах, у 2020 році перевищувала число опублікованих летальних випадків в щоденній статистиці від МОЗ приблизно в три рази", - заявили в НАНУ.
Відзначається також, що такі дані підтверджує і Інститут показників і оцінки здоров'я (IHME), розташований в США.
"Число жертв пандемії в Україні (разом з окупованими нині територіями) становить не 46 737, а 138 507, тобто в 2,96 рази більше", - додали вчені.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок четверга, 13 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 6 813 жителів країни. З початку епідемії захворіли понад два мільйони людей.
- 11 травня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна подолала третю хвилю коронавірусу, але розслаблятися ще рано. За його словами, не виключено наступ четвертої хвилі пандемії коронавірусу. При цьому до українських кордонів підступає найбільш небезпечний різновид COVID-19-індійський штам.
- Лікар-інфекціоніст Тетяна Логінова заявила, що у пацієнтів з коронавірусом можуть розвиватися постковидные грибкові інфекції. За словами медика, такі інфекції дають серйозні ускладнення на здоров'я.
Автор: Катерина Трохимчук