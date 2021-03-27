Степанов назвав умову для повної зупинки транспорту

Питання запровадження локдауну в Україні обговорюється / Фото galka.if.ua

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що якщо ситуація з коронавірусом почне виходити з-під контролю, то уряд може ухвалити рішення зупинити роботу громадського транспорту.

Степанов зазначив, що на даний момент питання запровадження локдауну обговорюється. Про це міністр сказав в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера у п'ятницю, 26 березня.

"Ми обговорюємо питання локдауну. Але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом. Моя радниця Наталія Виноград вважає за необхідне зараз запроваджувати локдаун аж до зупинки транспорту. Але ми поки дивимося на ситуацію", - зазначив міністр.

За словами глави МОЗ, головне - щоби не було колапсу медичної системи.

"Якщо ситуація виходитиме з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоби не було колапсу медичної системи, це основний показник. Зараз дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень", - додав Степанов.

Він зазначив, що зростання захворюваності в Україні триватиме ще два-три тижні. За розрахунками МОЗ, упродовж цього часу може бути 25 тис. хворих на добу.

Повідомляється, що в кінці березня або на початку квітня очікуються поставки вакцин в рамках глобальної програми COVAX. У квітні також очікуються поставки вакцини Covishield (AstraZeneca).

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