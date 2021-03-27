Степанов назвав умову для повної зупинки транспорту

Зростання захворюваності на коронавірус в Україні триватиме ще два-три тижні. За розрахунками МОЗ, упродовж цього часу може бути 25 тис. хворих на добу.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що якщо ситуація з коронавірусом почне виходити з-під контролю, то уряд може ухвалити рішення зупинити роботу громадського транспорту.
Степанов зазначив, що на даний момент питання запровадження локдауну обговорюється. Про це міністр сказав в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера у п'ятницю, 26 березня.
"Ми обговорюємо питання локдауну. Але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом. Моя радниця Наталія Виноград вважає за необхідне зараз запроваджувати локдаун аж до зупинки транспорту. Але ми поки дивимося на ситуацію", - зазначив міністр.
За словами глави МОЗ, головне - щоби не було колапсу медичної системи.
"Якщо ситуація виходитиме з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоби не було колапсу медичної системи, це основний показник. Зараз дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень", - додав Степанов.
Він зазначив, що зростання захворюваності в Україні триватиме ще два-три тижні. За розрахунками МОЗ, упродовж цього часу може бути 25 тис. хворих на добу.
Повідомляється, що в кінці березня або на початку квітня очікуються поставки вакцин в рамках глобальної програми COVAX. У квітні також очікуються поставки вакцини Covishield (AstraZeneca).
Коронавірус в Україні - останні новини:
- На поточному тижні коронавірус в Україні встановив низку антирекордів. Упродовж декількох днів щодня збільшувалася кількістьпоставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
- Станом на ранок 25 березня був зафіксований антирекорд за кількістю летальних випадків - 362 жертви хвороби.
- 25 березня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на даний момент запроваджувати локдаун по всій Україні недоцільно. Тому на сьогодні таких планів у влади немає.
- 25 березня МОЗ оновило список зон карантину. Показник госпіталізації хворих на коронавірус був в нормі лише в шести областях.
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні - до 9 квітня.
- Станом на неділю, 21 березня, Київська область потрапила в червону зону карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.
- З 26 березня в Києві послабили карантинні обмеження в громадському транспорті. Тепер дозволено перевозити не лише сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.