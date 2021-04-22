Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень

Карантин на Великдень в Україні / УНІАН

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що на Великдень в Україні карантинні обмеження запроваджувати не будуть.

"Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоб ці святкування пройшли з дотриманням усіх правил безпеки", - зазначив міністр на своїй сторінці в Facebook.

При цьому Степанов закликав українців дотримуватися вже встановлених протиепідемічних правил - носити маски правильно, уникати скупчень людей і святкувати у вузькому сімейному колі.

Міністр закликав храми створити всі умови для безпечного відвідування віруючими.

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