Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень

Глава МОЗ відповів, чи посилять карантин в Україні на Великдень.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що на Великдень в Україні карантинні обмеження запроваджувати не будуть.
"Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоб ці святкування пройшли з дотриманням усіх правил безпеки", - зазначив міністр на своїй сторінці в Facebook.
При цьому Степанов закликав українців дотримуватися вже встановлених протиепідемічних правил - носити маски правильно, уникати скупчень людей і святкувати у вузькому сімейному колі.
Міністр закликав храми створити всі умови для безпечного відвідування віруючими.
читайте такожШмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червня
Ситуація з COVID-19 в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Прем'єрміністр Денис Шмигаль 17 лютого оголосив про те, що Уряд прийняв рішення продовжити загальнонаціональний карантинний режим в Україні до 1 травня 2021 року.
- В Україні з 24 лютого у зв'язку із заходами, пов'язаними з реалізацією адаптивного карантину, країну знову розділили на епідеміологічні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону. Червона зона вводиться в тих регіонах, містах і районах, де фіксується підвищений рівень захворюваності на COVID-19.
- Глава МОЗ Максим Степанов 13 квітня розповів про те, що Україна вийшла на пік третьої хвилі COVID-19, а ситуація із захворюваністю коронавірусною інфекцією поступово стабілізується.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 19 квітня попередив, що МОЗ очікує після Великодня новий спалах захворюваності на коронавірус. Новий спалах коронавірусної інфекції може статися через 3-4 тижні.
Автор: Марія Тупік