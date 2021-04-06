Степанов пояснив, чому в Україні тьма смертей від COVID-19 / УНІАН

В Україні значно зросла кількість смертей серед пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 – тільки за минулу добу зафіксовано 430 жертв. Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що кількість летальних випадків зростає через нові штами коронавірусу.

"Виявлені в Україні британський та південноафриканський штами агресивніші. Зменшено інкубаційний період, змінено клінічну картину. Ми бачимо ураження не тільки органів дихальної системи, а іншого: печінка, нирки, серцево-судинна, центральна нервова система. Це все дуже ускладнює процес лікування. Ви бачите за статистикою, що у нас збільшується кількість летальних випадків. Попри весь досвід наших лікарів, їх працю та боротьбу за життя кожного українця, вони не боги", - пояснив Степанов під час брифінгу у вівторок, 6 квітня.

Зазначимо, за добу 1 квітня в Україні померло рекордне число громадян з діагнозом коронавірус - жертвами COVID-19 стало 433 українці. Усього з початку епідемії в Україні зафіксовано 35 017 летальних випадків.

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