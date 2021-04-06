Степанов пояснив, чому в Україні тьма смертей від COVID-19

Міністр охорони здоров'я розповів, що українці стали важче хворіти на коронавірус, спостерігається ураження не тільки органів дихальної системи.
В Україні значно зросла кількість смертей серед пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 – тільки за минулу добу зафіксовано 430 жертв. Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що кількість летальних випадків зростає через нові штами коронавірусу.
"Виявлені в Україні британський та південноафриканський штами агресивніші. Зменшено інкубаційний період, змінено клінічну картину. Ми бачимо ураження не тільки органів дихальної системи, а іншого: печінка, нирки, серцево-судинна, центральна нервова система. Це все дуже ускладнює процес лікування. Ви бачите за статистикою, що у нас збільшується кількість летальних випадків. Попри весь досвід наших лікарів, їх працю та боротьбу за життя кожного українця, вони не боги", - пояснив Степанов під час брифінгу у вівторок, 6 квітня.
Зазначимо, за добу 1 квітня в Україні померло рекордне число громадян з діагнозом коронавірус - жертвами COVID-19 стало 433 українці. Усього з початку епідемії в Україні зафіксовано 35 017 летальних випадків.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- 23 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла до третьої хвилі пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.
- 2 квітня стало відомо, що у двох областях України лабораторно підтвердили південноафриканський штам коронавірусу. Водночас британський штам виявили у всіх областях.