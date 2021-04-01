Степанов пояснив за яких умов запровадять комендантську годину в Україні

Міністр охорони здоров'я висловився про чутки про комендантську годину через коронавірус.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, чи запровадять комендантську годину в Україні.
За його словами, поки комендантську годину через карантин в Україні не обговорювали.
"Ми ніколи не вели таких розмов. Запровадження комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично, можливо тільки якщо на території країни буде введено надзвичайний стан. Там є відповідний механізм введення цього надзвичайного стану, узгодження відповідно Верховною Радою, затвердження президентом, після чого можуть бути введені такі заходи", - сказав він.
За його словами, на даному етапі карантин приносять результати. Зараз 11 областей знаходяться в адаптивному карантині.
"Виходячи з ситуації, яка у нас є, з нашої стратегії, ви можете бачити ефективність нашого плану адаптивного карантину, так як вірус розвивається по регіонах, областях. Спочатку була Івано-Франківська область, Чернівецька область, потім почали приєднуватися інші області, але в той же час стабілізується ситуація в перших двох. Тут є інша річ: все що нам потрібно, щоб дотримувалися ті карантинні заходи, які є", – сказав Степанов, передає Україна 24.
читайте такожКарантин у Києві: влада готує нове гучне рішення
Посилення карантину в Києві - про що раніше повідомляв Главред:
- Віталій Кличко 31 березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
- У Києві з 26 березня наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень.
- Начальник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що введення комендантської години в Києві, має прийматися на рівні Кабінету міністрів.