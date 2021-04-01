Степанов пояснив за яких умов запровадять комендантську годину в Україні

Степанов розповів про боротьбу з коронавірусом / УНІАН

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, чи запровадять комендантську годину в Україні.

За його словами, поки комендантську годину через карантин в Україні не обговорювали.

"Ми ніколи не вели таких розмов. Запровадження комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично, можливо тільки якщо на території країни буде введено надзвичайний стан. Там є відповідний механізм введення цього надзвичайного стану, узгодження відповідно Верховною Радою, затвердження президентом, після чого можуть бути введені такі заходи", - сказав він.

За його словами, на даному етапі карантин приносять результати. Зараз 11 областей знаходяться в адаптивному карантині.

"Виходячи з ситуації, яка у нас є, з нашої стратегії, ви можете бачити ефективність нашого плану адаптивного карантину, так як вірус розвивається по регіонах, областях. Спочатку була Івано-Франківська область, Чернівецька область, потім почали приєднуватися інші області, але в той же час стабілізується ситуація в перших двох. Тут є інша річ: все що нам потрібно, щоб дотримувалися ті карантинні заходи, які є", – сказав Степанов, передає Україна 24.

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