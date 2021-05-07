Степанов оголосив про вихід України з третьої хвилі COVID-19

Українці, як і раніше, повинні дотримуватися профілактичних заходів - Степанов / МОЗ

Україна вийшла з третьої хвилі епідемії COVID-19, і вже з 8 травня в країні не залишиться регіонів, які знаходяться в червоній зоні. Країна пройшла пік, коли в лікарнях на кисневій терапії перебували 44 тисячі пацієнтів. Однак вірус, як і раніше, не переможено, тому українці повинні дотримуватися профілактичних заходів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки.Це були надзвичайно складні 2 місяці. Тільки нам і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем. За кожне життя боролися, як на війні. За що величезна шана й подяка нашим медикам", - розповів він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами глави МОЗ, найскладніший період захворюваності на COVID-19 цього року припав на кінець березня і початок квітня. У лікарнях на кисневій терапії перебували понад 44 тисячі пацієнтів.

Також міністр додав, що незважаючи на подолання чергової хвилі коронавірусної інфекції, вірус наразі не переможено. Тому українцям слід дотримуватися протиепідемічних обмежень і берегти своє здоров'я.

"Подолали чергову хвилю COVID-19, але поки не вірус. Тому зараз надзвичайно важливо не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних. Ми всі з дитинства звикли, що травневі свята – це пікніки, великі компанії друзів і родичів і шашлики на природі. Сам так люблю. Але жодні "шашлики" не вартують життя і здоров’я. Тому побережіть себе, адже вірус тільки й чекає, коли ви знімете маску", - підкреслив Максим Степанов.

Коронавірус в Україні