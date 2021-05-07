Степанов оголосив про вихід України з третьої хвилі COVID-19

В Україні з 8 травня не буде регіонів червоної зони, сказав Максим Степанов.
Україна вийшла з третьої хвилі епідемії COVID-19, і вже з 8 травня в країні не залишиться регіонів, які знаходяться в червоній зоні. Країна пройшла пік, коли в лікарнях на кисневій терапії перебували 44 тисячі пацієнтів. Однак вірус, як і раніше, не переможено, тому українці повинні дотримуватися профілактичних заходів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки.Це були надзвичайно складні 2 місяці. Тільки нам і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем. За кожне життя боролися, як на війні. За що величезна шана й подяка нашим медикам", - розповів він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
За словами глави МОЗ, найскладніший період захворюваності на COVID-19 цього року припав на кінець березня і початок квітня. У лікарнях на кисневій терапії перебували понад 44 тисячі пацієнтів.
Також міністр додав, що незважаючи на подолання чергової хвилі коронавірусної інфекції, вірус наразі не переможено. Тому українцям слід дотримуватися протиепідемічних обмежень і берегти своє здоров'я.
"Подолали чергову хвилю COVID-19, але поки не вірус. Тому зараз надзвичайно важливо не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних. Ми всі з дитинства звикли, що травневі свята – це пікніки, великі компанії друзів і родичів і шашлики на природі. Сам так люблю. Але жодні "шашлики" не вартують життя і здоров’я. Тому побережіть себе, адже вірус тільки й чекає, коли ви знімете маску", - підкреслив Максим Степанов.
Коронавірус в Україні
- Згідно з даними на ранок п'ятниці, 7 травня, в Україні зафіксовано 8 404 нових прецедентів зараження COVID-19. Всього з моменту початку епідемії на території країни коронавірусом заразилися 2 105 428 осіб.
- Ізраїльський лікар Борис Бриль вважає, що Україна може зіткнутися з новими хвилями коронавірусної інфекції. Причиною тому він називає низькі темпи вакцинації по країні.
- Епідеміолог Андрій Александрін уточнив, що наразі в Україні спостерігається спад третього піку першої хвилі коронавірусу. Однак це не свідчить про те, що треба послаблювати карантин. За такого сценарію картина захворюваності на COVID-19 може погіршитися.