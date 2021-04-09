Степанов відповів на питання про запровадження жорсткого локдауну в Україні

Максим Степанов / УНІАН

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прокоментував ймовірність запровадження повного локдауна на всій території України.

Як підкреслив він у коментарі Telegram-каналу PavlovskyNEWS, такий розвиток подій малоймовірний.

"Повного локдауну не буде", - заявив глава МОЗ у відповідь на питання про можливі обмеження по всій країні.

Степанов пояснив, що його відомство не виступатиме з ініціативою поширити "червону" зону на всі регіони країни.

Як відомо, раніше мер Києва Віталій Кличко закликав центральну владу запровадити загальнонаціональний локдаун, а також обмежити міжобласне сполучення.

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