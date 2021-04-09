Степанов відповів на питання про запровадження жорсткого локдауну в Україні

Глава МОЗ оцінив можливість посилення обмежень по всій країні.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прокоментував ймовірність запровадження повного локдауна на всій території України.
Як підкреслив він у коментарі Telegram-каналу PavlovskyNEWS, такий розвиток подій малоймовірний.
"Повного локдауну не буде", - заявив глава МОЗ у відповідь на питання про можливі обмеження по всій країні.
Степанов пояснив, що його відомство не виступатиме з ініціативою поширити "червону" зону на всі регіони країни.
Як відомо, раніше мер Києва Віталій Кличко закликав центральну владу запровадити загальнонаціональний локдаун, а також обмежити міжобласне сполучення.
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Коронавірус в Україні:
- За минулу добу в Україні було зафіксовано 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби-19.
- Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медичні працівники. За минулу добу госпіталізовано 4 тис. 936 осіб, летальних випадків зафіксовано 419. Видужав 11 тис. Тестувань методом ПЛР за добу проведено 53 тис.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 823 тис.674 людини, одужали - 1 млн 395 тис. 104 людини. Летальних випадків зареєстровано 36 тис. ПЛР-тестів проведено 8 млн 568 тис.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 тис.864), Дніпропетровській (1 тис. 665), Львівській (1 тис. 639), Київській (1 тис. 265) і Харківській (1 тис. 194) областях.
Автор: Олексій Тичина