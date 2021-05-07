Степанов попередив про небезпеку: Україну атакує індійський штам COVID-19

В Україні з'явиться індійський штам коронавірусу, заявив глава МОЗ / Фото Reuters

В Україні незабаром варто очікувати появи індійського штаму коронавірусу, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, новий штам COVID-19 вже зареєстрований у Чехії, Польщі та Румунії.

За словами глави МОЗ, індійський штам коронавірусу має досить важку клінічну форму, він досить агресивний і більш контагіозний.

Він пояснив, що індійський штам вражає різні внутрішні органи, зокрема - шлунок і нирки.

"Сильна інтоксикація, і цей штам вражає молоде населення, що дуже неприємно", - заявив міністр.

Він також попередив, що нові штами коронавірусу стають більш агресивними.

"Виходячи з такої кількості мутацій, яке є, і частоти, з якої вони з'являються, ВООЗ і робить прогнози. Які ще можуть відбутися мутації, ми, на жаль, не знаємо, але ми повинні готуватися до найгірших варіантів, щоб мати можливість захищатися", - додав Степанов.

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Індійський штам коронавірусу:

Про появу нового штаму коронавірусу в Індії заявили в кінці березня. Вчені припускають, що він з'явився в жовтні минулого року.

Особливість індійського штаму в тому, що в ньому мутації в ньому існують одночасно.

Мутації штаму розташувалися в ключових зонах шиповидного білка - тієї частини вірусу, за допомогою якої він впроваджується в людські клітини.

Передбачається, що це полегшує проникнення COVID-19 в організм, прискорюючи таким чином його поширення. Також, можливо, ці мутації допомагають новому штаму ухилятися від антитіл.

Вчені попереджають, що інфікуватися новим штамом Можуть ті, хто вже перехворів або був вакцинований.

Коронавірус в Україні: