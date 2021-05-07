Степанов попередив про небезпеку: Україну атакує індійський штам COVID-19

Індійський штам коронавірусу має важку клінічну форму, каже голова МОЗ.
В Україні незабаром варто очікувати появи індійського штаму коронавірусу, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, новий штам COVID-19 вже зареєстрований у Чехії, Польщі та Румунії.
За словами глави МОЗ, індійський штам коронавірусу має досить важку клінічну форму, він досить агресивний і більш контагіозний.
Він пояснив, що індійський штам вражає різні внутрішні органи, зокрема - шлунок і нирки.
"Сильна інтоксикація, і цей штам вражає молоде населення, що дуже неприємно", - заявив міністр.
Він також попередив, що нові штами коронавірусу стають більш агресивними.
"Виходячи з такої кількості мутацій, яке є, і частоти, з якої вони з'являються, ВООЗ і робить прогнози. Які ще можуть відбутися мутації, ми, на жаль, не знаємо, але ми повинні готуватися до найгірших варіантів, щоб мати можливість захищатися", - додав Степанов.
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Індійський штам коронавірусу:
Про появу нового штаму коронавірусу в Індії заявили в кінці березня. Вчені припускають, що він з'явився в жовтні минулого року.
Особливість індійського штаму в тому, що в ньому мутації в ньому існують одночасно.
Мутації штаму розташувалися в ключових зонах шиповидного білка - тієї частини вірусу, за допомогою якої він впроваджується в людські клітини.
Передбачається, що це полегшує проникнення COVID-19 в організм, прискорюючи таким чином його поширення. Також, можливо, ці мутації допомагають новому штаму ухилятися від антитіл.
Вчені попереджають, що інфікуватися новим штамом Можуть ті, хто вже перехворів або був вакцинований.
Коронавірус в Україні:
- За минулу добу в Україні було зафіксовано 8404 нових випадки COVID-19. Зокрема захворіли 353 дитини та 185 медичних працівників.
- Найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (991), Дніпропетровській (622) областях, Києві (611), а також у Донецькій (571) і Запорізькій (494) областях.
- За минулу добу госпіталізовано 3 тис. Видужали 19 тис. 453 людини. Тестувань методом ПЛР проведено 39 тис. Летальних випадків зареєстровано 379.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 105 тис. Видужали 1 млн 731 тис. ПЛР-тестів проведено 9 млн 594 тис. Летальних випадків зафіксовано 45 тис.