Степанов закликав готуватися до нового штаму коронавірусу після Великодня

Степанов розповів про новий штам коронавірусу / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу.

За словами Степанова в майбутньому Україні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.

"Ми пройшли пік захворюваності, це третя хвиля, я вважаю, що ми пройшли, і далі будемо йти на зниження кількості хворих. Але це ні в якому разі не означає, що нам треба розслаблятися. Ще раз підкреслю: дуже важливо, щоб ми дотримувалися правил, більш того, в умовах тих мутацій, які супроводжують цей вірус. У нас є вже і британський, і південноафриканський штам, і ми це побачили по тяжкості захворювання. Зараз зафіксована ще одна мутація, так звана подвійна мутація у Великобританії, Індії, Гонконгу", - сказав міністр.

За словами міністра, COVID-19 "ще буде нас випробовувати на міцність".

Також Степанов попередив, що МОЗ очікує новий спалах захворюваності на COVID-19 після Великодня. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.

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"Ми очікуємо після Великодня, за 3-4 тижні зростання кількості хворих. Низка свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжується мобільністю населення. Все це буде додавати кількість хворих", - сказав Степанов, передає Україна 24.

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