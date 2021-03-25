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Степанов розкрив, чи є зв'язок між вакциною і смертю військовослужбовця ЗСУ

25 березня 2021, 07:11
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Глава МОЗ заявив, що особисто спілкувався із судмедекспертом, який робив розтин тіла Інни Нарожної.

Максим Степанов
Максим Степанов назвав причину смерті Інни Нарожної / УНІАН

Смерть військовослужбовця Інни Нарожної в Одеській області ніяк не пов'язана з вакцинацією від коронавірусу препаратом індійського виробництва Covishield.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, він особисто спілкувався із судмедекспертом, і той заявив, що не було навіть натяку на тромбоз у загиблої жінки.

"Це була гостра серцево-судинна недостатність, яка призвела до смерті людини", - зазначив глава МОЗ.

Він додав, що європейські країни, Європейське медичне агентство та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) перевірили можливий зв'язок між тромбозами та вакциною від коронавірусу.

"І не встановлено жодного навіть натяку на зв'язок між вакцинацією та смертю людини від серцево-судинних захворювань", - заявив Степанов.

"Чим більше ми будемо робити вакцинацій, тим більша кількість людей, я маю на увазі в абсолютних цифрах, буде, умовно кажучи, помирати. Якщо людина зробила вакцинацію, а наступного дня у неї стався інфаркт, тому що у неї було серйозне серцево-судинне захворювання - це ж жодним чином не пов'язано", - зазначив міністр.

Він додав, що медики розслідують кожен випадок смерті, який стався з будь-якою людиною, яка померла впродовж 30 днів після вакцинації. Розслідування проводиться незалежно від причини смерті людини.

читайте такожСмерть вакцинованого військовослужбовця: з'явилися нові подробиці

Смерть військовослужбовця ЗСУ в Одеській області - про що раніше писав Главред:

  • 23 березня померла військовослужбовець Збройних сил України Інна Нарожна.
  • 21 березня жінку вакцинували препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield.
  • В Одеській ОДА та в командуванні медичних сил ЗСУ підтвердили смерть військовослужбовця ЗСУ.
  • 24 березня в МОЗ України зробили офіційну заяву щодо смерті військовослужбовця Збройних сил України в Одеській області.
  • У відомстві зазначили, що протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було.
  • Крім того, в той же день з того ж флакона вакцини були щеплені ще 9 осіб. Несприятливих наслідків після імунізації в інших пацієнтів не зареєстрували.
  • 24 березня стали відомі результати судмедекспертизи. У МОЗ повідомили, що жінка померла через гостру серцево-судинну недостатність. Крім того, у жінки також виявили атеросклеротичний кардіосклероз.
  • Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій заявив, що причина смерті Нарожної є поширеною та трапляється щодня у людей, які не були вакциновані.
  • За фактом смерті військовослужбовця ЗСУ пообіцяли провести повноцінне розслідування.

ЗСУ Максим Степанов новини України вакцинація від коронавірусу Індійська вакцина CoviShield
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