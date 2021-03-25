Степанов розкрив, чи є зв'язок між вакциною і смертю військовослужбовця ЗСУ

Максим Степанов назвав причину смерті Інни Нарожної / УНІАН

Смерть військовослужбовця Інни Нарожної в Одеській області ніяк не пов'язана з вакцинацією від коронавірусу препаратом індійського виробництва Covishield.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, він особисто спілкувався із судмедекспертом, і той заявив, що не було навіть натяку на тромбоз у загиблої жінки.

"Це була гостра серцево-судинна недостатність, яка призвела до смерті людини", - зазначив глава МОЗ.

Він додав, що європейські країни, Європейське медичне агентство та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) перевірили можливий зв'язок між тромбозами та вакциною від коронавірусу.

"І не встановлено жодного навіть натяку на зв'язок між вакцинацією та смертю людини від серцево-судинних захворювань", - заявив Степанов.

"Чим більше ми будемо робити вакцинацій, тим більша кількість людей, я маю на увазі в абсолютних цифрах, буде, умовно кажучи, помирати. Якщо людина зробила вакцинацію, а наступного дня у неї стався інфаркт, тому що у неї було серйозне серцево-судинне захворювання - це ж жодним чином не пов'язано", - зазначив міністр.

Він додав, що медики розслідують кожен випадок смерті, який стався з будь-якою людиною, яка померла впродовж 30 днів після вакцинації. Розслідування проводиться незалежно від причини смерті людини.

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