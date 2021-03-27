Степанов розкрив плани щодо появи вакцини України від COVID-19

Вакцина України від COVID-19 може з'явитися вже за 2-3 роки, - Степанов / МОЗ

Вже за 2-3 роки Україна може отримати свою вакцину від COVID-19. Фармацевтичні підприємства готові інвестувати фінансові кошти в закупівлю відповідного обладнання в тому випадку, якщо держава буде викуповувати такі препарати. Причому власна вакцина від коронавірусу може обійтися в два рази дорожче, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

За його словами, фармкопанії готові вкладати гроші в обладнання для виробництва української вакцини від коронавірусу. Однак держава повинна дати гарантії, що буде купувати такий препарат. У держбюджеті на поточний рік вже закладено 100 мільйонів гривень на створення біокластера, а також грошового забезпечення досліджень у медичній сфері.

Міністр акцентував увагу на тому, що в найближчому майбутньому не виключена поява нових вірусів. Тому Україні потрібно відновити виробництво вакцин. При цьому виробництво українських препаратів може обійтися Києву в два рази дорожче, ніж закупівлі вакцин за кордоном.читайте такожСтепанов розповів, коли Україна отримає наступну партію вакцини

"Ми повинні подумати про завтрашній день, ніхто не може дати гарантію, що це єдиний вірус, і більше вірусів не буде. Нам треба відновити виробництво. Ми повинні дати держзамовлення нашим фармпідприємствам, гарантувати, що ми будемо викуповувати вакцини для рутинної імунізації - від кору, паротиту, кашлюку. У нас є 10 вакцин для рутинної імунізації. Так, це буде часом в два рази дорожче, ніж зараз ми купуємо у світових виробників, тому що обмежений ринок. Але ми будемо захищені", - підкреслив Максим Степанов.

Українська вакцина від COVID-19