Степанов розповів, чи буде посилення карантину на травневі свята

Степанов розповів про локдаун на травневі свята / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України рекомендуватиме місцевій владі посилити карантинні обмеження на травневі та великодні свята.

"Ми зараз в Києві бачимо позитивну динаміку, як і в цілому по країні. Два тижні тому я говорив, що ми 15 квітня вийдемо на пік. Зараз у нас дві області вже вийшли з червоної зони - Івано-Франківська та Закарпатська. А в Києві бачимо позитивну динаміку. Щоб вона тривала і щоб ми 30 квітня зробили пом'якшення карантину, все залежить від нас усіх, без перебільшення. Якщо одна частина киян дотримується встановлених правил, а інша - ні, тоді досить важко знизити рівень захворюваності та госпіталізації", — сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Україна 24.

Степанов відповів, чи буде МОЗ рекомендувати жорсткі обмеження на Великодні та травневі свята.

"Для нас важливо, щоб виконувалися ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим, ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти по можливості, великі скупчення людей. Британський і Південноафриканський штами надагресивні, дуже важкий перебіг хвороби", - сказав він.

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