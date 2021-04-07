Степанов розповів, чим новий національний план вакцинації в Україні відрізняється від старого

До питання вакцинації українців від коронавірусу підключать низку міністерств і регіональні органи влади, зокрема МЗС і ОДА.
Новий національний план вакцинації, який наказав розробити президент Володимир Зеленський, повинен порушити питання про вакцинацію проти коронавірусу в Україні на вищий рівень.
До цього питання підключать низку міністерств і регіональні органи влади. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми Свобода слова на каналі ICTV.
За його словами, зараз в Україні діє так звана Дорожня карта вакцинації, яка передбачає 5 етапів вакцинації населення від коронавірусу. Цей документ затверджений Міністерством охорони здоров'я, має більше медичний аспект і вже діє по всій території України.
Минулого тижня на засіданні Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) було вхвалено рішення про ще один національний план вакцинації. Він потрібен для того, щоби порушити питання вакцинації в Україні на більш високий рівень.
"Це, навпаки, порушення питання вакцинації на більш високий рівень, з приєднанням туди інших міністерств, наприклад МЗС, як міністерства яке буде зараз максимально допомагати в отриманні й доставці вакцин в Україну, так і обласних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування", - пояснив Степанов.
Він також додав, що в плані вакцинації, про який говорив президент, буде передбачено кількість вакцинованих конкретно по місяцях.
"Впродовж 2021 року ми повинні вакцинувати більшу частину населення України, щоб у нас почав формуватися колективний імунітет", - підкреслив Степанов.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
За офіційними даними, 1 258 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 4 квітня 2021 року в Україні.
291 824 людини щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 291 822 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини.
Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред:
- 27 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні відстають від плану вакцинації від коронавірусу майже вдвічі.
- 4 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо плану вакцинації проти COVID-19.
- 5 квітня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в Україні за нинішніх темпів вакцинація 75% населення від COVID-19 зможе відбутися за 10 років.