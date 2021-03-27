Степанов розповів, коли Україна отримає наступну партію вакцини Covishield

Міністр охорони здоров'я налаштований оптимістично. За його словами, затримка з поставками не буде тривалою.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли Україна отримає наступну партію індійської вакцини від коронавірусу Covishield, якою вакцинують українців.
Попри те, що Індія призупинила експорт вакцини в інші країни, міністр налаштований досить оптимістично. Він упевнений, що затримка не буде тривалою. Про це Степанов заявив в ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1 + 1.
"Так, ми не отримали зараз дозволу на експорт вакцини. В даний момент ми бачимо, що є відповідна проблематика. Відстежуємо ті політичні процеси, які відбуваються в Індії: що вони притримали (експорт, — ред.) всім без винятку", - зазначив міністр.
Степанов запевняє, що ця затримка не буде тривалою.
"Мені здається, десь на початку квітня ми повинні отримати цей дозвіл і повинні почати отримувати. Я оптимістично на це дивлюся. Поки ми використовуємо всі 500 тис. доз вакцини для першого щеплення. Ми збільшили термін (інтервал між дозами вакцини CoviShield, - ред.) до 12 тижнів. Збільшили його у зв'язку зі збільшенням ефективності. І почнемо використовувати китайську вакцину виробництва компанії Sinovac", - сказав він.
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Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред:
- 22 березня в Україні розпочався другий етап вакцинації від коронавірусу.
- Пізніше МОЗ оцінило темпи вакцинації від коронавірусу в Україні.
- 23 березня померла військовослужбовець Збройних сил України Інна Нарожна. 21 березня жінку вакцинували препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield.
- 24 березня стали відомі результати судмедекспертизи. У МОЗ повідомили, що жінка померла через гостру серцево-судинну недостатність. Крім того, у жінки також виявили атеросклеротичний кардіосклероз.
- Пізніше глава МОЗ заявив, що смерть військовослужбовця Інни Нарожної в Одеській області ніяк не пов'язана з вакцинацією від коронавірусу препаратом індійського виробництва Covishield.