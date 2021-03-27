Степанов розповів, коли Україна отримає наступну партію вакцини Covishield

Степанов прокоментував інформацію про те, що Індія зупиняє експорт препарату Covishield / Reuters

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли Україна отримає наступну партію індійської вакцини від коронавірусу Covishield, якою вакцинують українців.

Попри те, що Індія призупинила експорт вакцини в інші країни, міністр налаштований досить оптимістично. Він упевнений, що затримка не буде тривалою. Про це Степанов заявив в ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1 + 1.

"Так, ми не отримали зараз дозволу на експорт вакцини. В даний момент ми бачимо, що є відповідна проблематика. Відстежуємо ті політичні процеси, які відбуваються в Індії: що вони притримали (експорт, — ред.) всім без винятку", - зазначив міністр.

Степанов запевняє, що ця затримка не буде тривалою.

"Мені здається, десь на початку квітня ми повинні отримати цей дозвіл і повинні почати отримувати. Я оптимістично на це дивлюся. Поки ми використовуємо всі 500 тис. доз вакцини для першого щеплення. Ми збільшили термін (інтервал між дозами вакцини CoviShield, - ред.) до 12 тижнів. Збільшили його у зв'язку зі збільшенням ефективності. І почнемо використовувати китайську вакцину виробництва компанії Sinovac", - сказав він.

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