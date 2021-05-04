Степанов розповів, хто поширює фейки щодо COVID-вакцинації

Україну втягують до кампанії з дискредитації вакцин і запропонував згадати "хвилю бруду", яка накрила засіб AstraZeneca.
Після появи в світі різних вакцин від коронавірусу почала набирати обертів компанія з їхньої дискредитації, написав у себе в Facebook голова МОЗ України Максим Степанов, пославшись на дані звіту Європейської служби зовнішніх зв'язків (EEAS)
"З початку 2021 до бази даних EUvsDisinfo додали понад 100 (!) прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв про вакцинацію", - написав він.
Степанов зазначив, що Україну втягують в кампанію з дискредитації вакцин і запропонував згадати "хвилю бруду", яка накрила препарат AstraZeneca.
"Головний автор фейків - Росія, якій не звикати до масового зомбування населення", - написав він, зазначивши, що всі, хто підігріває страхи українців перед вакцинацією, так чи інакше підіграють Москві.
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За його словами, метою цієї кампанії з дискредитації вакцин, є просування препарату Спутник V, у зв'язку з чим голова МОЗ зазначив, що цієї російської вакцини в Україні немає і не буде.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
- Офіційно вакцина від COVID-19 з'явилася в Україні 23 лютого. Першим препаратом стала вакцина CoviShield-аналог британсько-шведської вакцини Astra Zeneca.
- Стартувавши вакцинація від коронавірусу в Україні 24 лютого. Перші щеплення зробили медичним працівникам, після чого почалася вакцинація учасників ООС на Донбасі.
- 18 квітня в Україну привезли вакцину Pfizer. Державі вдалося отримати 117 тисяч доз препарату. До цього Київ домовився про контрактні поставки 10 мільйонів доз вакцини Pfizer.
- 30 Квітня Україна отримала 500 тисяч доз китайського препарату CoronaVac. У МОЗ анонсували отримання нових вакцин від коронавірусу щотижня.
- 1 травня стало відомо, що Україна отримає ще 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Таким чином, держава законтрактувала 20 мільйонів доз препарату американської та німецької компаній Pfizer і BioNTech.