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Степанов розповів, хто поширює фейки щодо COVID-вакцинації

4 травня 2021, 19:02

Україну втягують до кампанії з дискредитації вакцин і запропонував згадати "хвилю бруду", яка накрила засіб AstraZeneca.

Степан
Степанов розповів про фейки з приводу вакцинації / УНІАН

Після появи в світі різних вакцин від коронавірусу почала набирати обертів компанія з їхньої дискредитації, написав у себе в Facebook голова МОЗ України Максим Степанов, пославшись на дані звіту Європейської служби зовнішніх зв'язків (EEAS)

"З початку 2021 до бази даних EUvsDisinfo додали понад 100 (!) прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв про вакцинацію", - написав він.

Степанов зазначив, що Україну втягують в кампанію з дискредитації вакцин і запропонував згадати "хвилю бруду", яка накрила препарат AstraZeneca.

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"Головний автор фейків - Росія, якій не звикати до масового зомбування населення", - написав він, зазначивши, що всі, хто підігріває страхи українців перед вакцинацією, так чи інакше підіграють Москві.

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За його словами, метою цієї кампанії з дискредитації вакцин, є просування препарату Спутник V, у зв'язку з чим голова МОЗ зазначив, що цієї російської вакцини в Україні немає і не буде.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

новини Росії фейки Максим Степанов Спутник V
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