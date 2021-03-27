Степанов розповів про провал з реалізацією плану з COVID-вакцинації

В Україні почалися проблеми з вакцинацією від коронавірусу / Reuters

В Україні відстають від плану вакцинації від коронавірусу майже в два рази від запланованого. За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, однією з причин цього є організаційні моменти, зокрема і робота пунктів вакцинації.

"Ми відстаємо майже в два рази, трохи менше, в 1,8 рази від того плану, який ми намітили", - заявив Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Степанов також розповів про причини, які йому доводилося чути про те, чому не був належним чином налагоджений процес вакцинації.

"Там - не встигли, а там - "у нас не було бажаючих", "а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, тому що ми там ще не верифікували до кінця", "не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+", "а ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати", "а у нас дала збій система - ми не змогли відвантажити вакцину ", - розповів він.

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