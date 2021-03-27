Степанов розповів про провал з реалізацією плану з COVID-вакцинації

Глава МОЗ пояснив відставання від плану з вакцинації від коронавірусу.
В Україні відстають від плану вакцинації від коронавірусу майже в два рази від запланованого. За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, однією з причин цього є організаційні моменти, зокрема і робота пунктів вакцинації.
"Ми відстаємо майже в два рази, трохи менше, в 1,8 рази від того плану, який ми намітили", - заявив Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода.
Степанов також розповів про причини, які йому доводилося чути про те, чому не був належним чином налагоджений процес вакцинації.
"Там - не встигли, а там - "у нас не було бажаючих", "а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, тому що ми там ще не верифікували до кінця", "не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+", "а ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати", "а у нас дала збій система - ми не змогли відвантажити вакцину ", - розповів він.
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Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- У понеділок, 22 березня, в Україні розпочався другий етап вакцинації від коронавірусу. Як розповів голова МОЗ Максим Степанов, запрацювали стаціонарні пункти, де робитимуть щеплення.
- На другому етапі почалася вакцинація людей з дуже високим ризиком інфікування коронавірусом.
- Також були оприлюднені нові дані про ефективність вакцини AstraZeneca.
- Результати третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу в США свідчать про ефективність вакцини при профілактиці симптоматичного COVID-19 на рівні 79%. У учасників у віці 65 років і старше ефективність вакцини становила 80%.