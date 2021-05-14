Степанов розповів подробиці вакцинації на вихідних

Вакцинація людей з черги розпочнеться цими вихідними: 23 тисячі громадян, які записалися через додаток дія, віком 65 і старше зможуть отримати щеплення.
У МОЗ планують робити щеплення від коронавірусу у вихідні тим людям, які записалися в чергу через додаток Дія поза етапами плану, повідомив голова МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24.
Він зазначив, що почнуть із тих, кому 65+ вже на цих вихідних.
"Те, що стосується програми Дія і вакцинації всіх людей, які записалися на вихідних - це моя пропозиція президенту. Щоб ми у вихідні дні, поза етапами вакцинації, почали це робити. Потім було відповідне доручення прем'єр-міністра, який сказав, щоб ми почали це в ці вихідні", - пояснив Степанов.
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За його словами, вакцинація людей з черги розпочнеться в ці вихідні: 23 тисячі громадян, які записалися через додаток дія, віком 65 і старше зможуть отримати щеплення.
Вакцинація в Україні-про що раніше писав Главред:
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