Степанов розповів подробиці вакцинації на вихідних

Степанов розповів подробиці вакцинації / УНІАН

У МОЗ планують робити щеплення від коронавірусу у вихідні тим людям, які записалися в чергу через додаток Дія поза етапами плану, повідомив голова МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24.

Він зазначив, що почнуть із тих, кому 65+ вже на цих вихідних.

"Те, що стосується програми Дія і вакцинації всіх людей, які записалися на вихідних - це моя пропозиція президенту. Щоб ми у вихідні дні, поза етапами вакцинації, почали це робити. Потім було відповідне доручення прем'єр-міністра, який сказав, щоб ми почали це в ці вихідні", - пояснив Степанов.

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За його словами, вакцинація людей з черги розпочнеться в ці вихідні: 23 тисячі громадян, які записалися через додаток дія, віком 65 і старше зможуть отримати щеплення.

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