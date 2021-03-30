Степанов розповів, з чим масово стикаються українці після COVID-19

Після одужання від коронавірусу багатьом українцям потрібна реабілітація, адже випадки "постковідного синдрому" почастішали, заявив очільник МОЗ.
Коронавірус в Україні став агресивнішим і не проходить безслідно. Як заявив очільник МОЗ Максим Степанов, після одужання від коронавірусу багатьом українцям потрібна реабілітація, адже випадки "постковідного синдрому" почастішали. Тепер фіксують до 70% різних посткоронавірусних ускладнень.
"Просто вилікувати людину від COVID-19 вже недостатньо. Медики фіксують до 70% різних постковідних ускладнень", - сказав Степанов під час брифінгу у вівторок, 30 березня.
За словами міністра, для розв'язання цієї проблеми створена робоча група для напрацювання пакету ініціатив з постковідної реабілітації.
"Напрацювання комплексного лікування легеневих ускладнень, уражень центральної нервової системи, психологічна реабілітація - наше завдання протягом року", - зазначив Степанов.
Також глава МОЗ розповів, що в Україні спостерігається зростання госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Зараз вже зайнято майже 54% лікарняних ліжок для covid.
"Ситуація різна по регіонах. Досить напружена ситуація у місті Київ, в Одеській, Миколаївській, Київській, Житомирській областях - там, де збільшується кількість заповнених ліжок", - уточнив Степанов.
Крім того, міністр навів свіжу статистику: сьогодні вже 44 тисячі осіб госпіталізовано. Тиждень тому було 37 тисяч.
Коронавірус в Україні - про що йшлося раніше:
- 12 березня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна увійшла до досить важкого періоду з точки зору нового штаму коронавірусу.
- 15 березня глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, через яку по всій країні може бути запроваджено жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.
- В Україні виявили модифікований британський штам коронавірусу. Експерти припускають, що саме він міг викликати нову хвилю епідемії, через яку вже дев'ять регіонів країни опинилися в червоній зоні карантину.
- 23 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла до третьої хвилю пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.