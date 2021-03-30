Степанов розповів, з чим масово стикаються українці після COVID-19 / УНІАН

Коронавірус в Україні став агресивнішим і не проходить безслідно. Як заявив очільник МОЗ Максим Степанов, після одужання від коронавірусу багатьом українцям потрібна реабілітація, адже випадки "постковідного синдрому" почастішали. Тепер фіксують до 70% різних посткоронавірусних ускладнень.

"Просто вилікувати людину від COVID-19 вже недостатньо. Медики фіксують до 70% різних постковідних ускладнень", - сказав Степанов під час брифінгу у вівторок, 30 березня.

За словами міністра, для розв'язання цієї проблеми створена робоча група для напрацювання пакету ініціатив з постковідної реабілітації.

"Напрацювання комплексного лікування легеневих ускладнень, уражень центральної нервової системи, психологічна реабілітація - наше завдання протягом року", - зазначив Степанов.

Також глава МОЗ розповів, що в Україні спостерігається зростання госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Зараз вже зайнято майже 54% лікарняних ліжок для covid.

"Ситуація різна по регіонах. Досить напружена ситуація у місті Київ, в Одеській, Миколаївській, Київській, Житомирській областях - там, де збільшується кількість заповнених ліжок", - уточнив Степанов.

Крім того, міністр навів свіжу статистику: сьогодні вже 44 тисячі осіб госпіталізовано. Тиждень тому було 37 тисяч.

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