Степанов зробив заяву щодо піку коронавірусу та "важких" регіонів

Степанов зробив заяву про пік коронавірусу і "важкі" регіони / УНІАН

Україна пройшла пік захворюваності під час третьої хвилі COVID-19, заявив глава МОЗ Максим Степанов. Він підкреслив, що зараз ситуація стабілізувалася. Водночас він назвав регіони, де ситуація важка.

"Ми зараз знаходимося в третій хвилі коронавірусної хвороби. Ми всі бачимо як на сьогодні важко і з якою кількістю випадків ми щодня стикаємося. Але водночас ми можемо констатувати, що ми пройшли пік захворюваності", - сказав Степанов під час брифінгу у вівторок, 20 квітня.

Він також звернув увагу на те, що найважча ситуація з коронавірусом зараз у Києві, в Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях. У цих регіонах велика заповненість ліжок з киснем.

Міністр уточнив, що в столиці України зараз зайнято майже 75% ліжок з киснем, у Київській області - 70%, в Одеській області - 73%, Сумській області - 69,5%.

"Це говорить про те, що, підкреслю, досить напружена ситуація", - додав міністр.

Зазначимо, станом на ранок вівторка, 20 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 940 жителів країни. У тому числі захворіло 414 дітей та 251 медпрацівник.

За минулі 24 години госпіталізовано 2 042 людини; летальних випадків - 367, одужало 12 075 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м.Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

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