Степанов сказав, коли українці знов почнуть масово хворіти на COVID-19

Степанов повідомив, коли українці знов почнуть масово хворіти на COVID-19 / УНІАН

В Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус після травневих свят, заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

"Ми розуміємо, що повністю обмежити відвідування храмів у нашій країні неможливо. І в червні, через три-чотири тижні після свят (там же не тільки Великдень, а травневі свята, збільшується мобільність населення), ми очікуємо збільшення кількості хворих", - розповів Степанов в ефірі телеканалу ICTV.

Також Степанов уточнив, що лікарні в Україні заповнені ковідними хворими на 52%, максимальна заповненість (71%) відзначається у Хмельницькій області.

"В Україні немає заповненості лікарень на 100%, лікарні заповнені на 52%", - сказав він.

Степанов також нагадав, що Кабмін виділив 693 млн грн на закупівлю кисневих концентраторів для медустанов первинної ланки.

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