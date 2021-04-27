УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Степанов сказав, коли українці знов почнуть масово хворіти на COVID-19

27 квітня 2021, 08:39

Міністр охорони здоров'я уточнив, що лікарні в Україні заповнені ковідними хворими на 52%. Але у червні ситуація знову погіршиться.

Максим Степанов
Степанов повідомив, коли українці знов почнуть масово хворіти на COVID-19 / УНІАН

В Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус після травневих свят, заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

"Ми розуміємо, що повністю обмежити відвідування храмів у нашій країні неможливо. І в червні, через три-чотири тижні після свят (там же не тільки Великдень, а травневі свята, збільшується мобільність населення), ми очікуємо збільшення кількості хворих", - розповів Степанов в ефірі телеканалу ICTV.

Також Степанов уточнив, що лікарні в Україні заповнені ковідними хворими на 52%, максимальна заповненість (71%) відзначається у Хмельницькій області.

"В Україні немає заповненості лікарень на 100%, лікарні заповнені на 52%", - сказав він.

Степанов також нагадав, що Кабмін виділив 693 млн грн на закупівлю кисневих концентраторів для медустанов первинної ланки.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

  • Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.
  • Ситуація з коронавірусом в Києві почала стабілізуватися, і чиновники столичної адміністрації допускають, що Київ може покинути червону зону карантину.
  • Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україну йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.

Максим Степанов новини України коронавірус в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Степанов сказав, коли українці знов почнуть масово хворіти на COVID-19». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Сім звичок, які додають кілька років життяСім звичок, які додають кілька років життя Незвичайний чубчик, який зробить ваш образ модним навесні та вліткуНезвичайний чубчик, який зробить ваш образ модним навесні та влітку Лікар розгромила "мантру" щодо COVID-19 в УкраїніЛікар розгромила "мантру" щодо COVID-19 в Україні Гороскоп на квітневу повню для всіх знаків Зодіаку: чиє життя під загрозоюГороскоп на квітневу повню для всіх знаків Зодіаку: чиє життя під загрозою COVID-19 в Україні 26 квітня: кількість нових діагнозів і смертей різко впалаCOVID-19 в Україні 26 квітня: кількість нових діагнозів і смертей різко впала

Останні новини

19:39
Київ залишає червону зону карантину: що дозволено з 1 травня
19:38
Названо шість диких, але здійсненних поз для сексу, про які ви раніше не чули Відео
19:38
Кулеба перерахував "пастки" Мінських угод Відео
19:34
Три способи збільшити пеніс, які працюють, і чотири, які ніколи не можна пробувати Відео
19:23
Чому Коболєв отримав коліном під зад Погляд
Реклама
19:13
Інфекціоніст розповів, коли очікувати нового спалаху COVID-19 в Україні Відео
19:10
Київ скували величезні затори: які вулиці варто об'їхати
19:07
У Навального розповіли, скільки за пропаганду отримує Маргарита Симоньян
18:52
У Zoom з'явилася функція однієї "кімнати" для учасників зустрічі
18:30
Ведучий 1+1 і розкрив подробиці серіалу Слов'яни Відео
18:30
У Нафтогазі пройшлися по звільненню Коболєва Відео
18:26
Підступи ворогів і велика любов: до чого готуватися Тельцю в травні-2021
18:22
Свіжий гороскоп всіх знаків Зодіаку: віднайдення дару і загроза здоров'ю Відео
18:15
У Європарламенті жорстко відповіли Росії за агресію проти України Відео
18:00
Розробники Metro Exodus назвали дату виходу поліпшеного видання гри Відео
17:57
Макс Михайлюк вперше показав зворушливе фото новонародженої доньки
17:55
Через недосконалість правил постачальники газу не можуть врегулювати свої небаланси - експерт
17:48
Боррель різко висловився і пригрозив Росії через Україну Відео
17:20
Кулеба розповів про небезпеку Північного потоку-2
16:45
Розробники Cyberpunk 2077 випустили новий хотфікс для всіх платформ Відео
Реклама
16:43
У Зеленського розкрили деталі термінового засідання РНБО Відео
16:29
У Раді погодили кандидатуру наступника Вітренка на посаді міністра енергетики Відео
16:28
Відкрито рух усіма смугами Хаджибейського мосту - Тимошенко
16:20
"Час як потік" – вийшов релізний трейлер PS5-ексклюзиву Returnal Відео
16:16
"Шикарно": учасниця Холостяка повернулася сідницями до камери
16:13
Рецепт неймовірно смачної буженини на Великдень Відео
15:59
Відразу в "дамки": названо повноправного наступника Коболєва в Нафтогазі Відео
15:41
У Telegram з'являться групові відеодзвінки: дата запуску і особливості
15:36
Кулеба пояснив, на що доведеться піти Зеленському заради врегулювання на Донбасі Відео
15:35
Коболєв відреагував на звільнення з посади голови Нафтогазу
15:18
Страсна п'ятниця 2021 і Вальпургієва ніч збіглися: що не можна робити Відео
14:44
"Зроблю міністром освіти": Ківа розповів, що його "научрука" звільнили Відео
14:34
Рада ухвалила ключовий закон земельної реформи Відео
14:30
Анджей Сапковський розповів, як він ставиться до ігор про відьмака Відео
14:03
Мобільні телефони викликають рак: названо 10 міфів про смертельну хворобу Відео
13:55
Стало відомо, хто в королівській сім'ї все ще злиться на Меган Маркл
13:53
У магазині PlayStation можна купити ігри зі знижками до 95% Відео
13:52
"Окриляючий" гороскоп на місяць: що чекає Діву в травні 2021 року
13:49
У Маріуполі студенти технічних спеціальностей отримуватимуть стипендії
13:41
Лікар розповів, чому не можна робити щеплення від коронавірусу в лікарнях Відео
Реклама
13:27
У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися у Ватикані Відео
13:14
Хвороба Паркінсона: чотири ознаки, які можуть вказувати на ризик розвитку цього захворювання Відео
13:02
Несподівана спека і небезпечні поїздки: чого чекати в травні-2021
13:01
У МЗС Росії повідомили, чому Путін проігнорував дзвінок Зеленського Відео
13:00
Український співак потрапив в реанімацію і пережив екстрену операцію
12:50
Бренд Redmi презентував свій перший смартфон для геймерів Відео
12:46
У моду увійшли блузки та сукні з легендарним принтом горошок Фото Відео
12:43
Симптоми непереносимості алкоголю: як визначити, що вам не можна пити Відео
12:40
Тіна Кароль показала рідкісне зворушливе фото з сином
12:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 28 квітня: кого обрала удача Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти