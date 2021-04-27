Степанов сказав, коли українці знов почнуть масово хворіти на COVID-19

Міністр охорони здоров'я уточнив, що лікарні в Україні заповнені ковідними хворими на 52%. Але у червні ситуація знову погіршиться.
В Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус після травневих свят, заявив очільник МОЗ Максим Степанов.
"Ми розуміємо, що повністю обмежити відвідування храмів у нашій країні неможливо. І в червні, через три-чотири тижні після свят (там же не тільки Великдень, а травневі свята, збільшується мобільність населення), ми очікуємо збільшення кількості хворих", - розповів Степанов в ефірі телеканалу ICTV.
Також Степанов уточнив, що лікарні в Україні заповнені ковідними хворими на 52%, максимальна заповненість (71%) відзначається у Хмельницькій області.
"В Україні немає заповненості лікарень на 100%, лікарні заповнені на 52%", - сказав він.
Степанов також нагадав, що Кабмін виділив 693 млн грн на закупівлю кисневих концентраторів для медустанов первинної ланки.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.
- Ситуація з коронавірусом в Києві почала стабілізуватися, і чиновники столичної адміністрації допускають, що Київ може покинути червону зону карантину.
- Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україну йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.