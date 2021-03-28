Степанов порівняв ефективність китайської та індійської covid-вакцин / УНІАН

Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac така ж ефективна, як індійська вакцина Covishield від Oxford / AstraZeneca, заявив очільник МОЗ України Максим Степанов. Він підкреслив, що медики не ставитимуть пріоритети, кому яку вакцину колоти.

"Те, що стосується вакцини Sinovac. Ще раз хочу підкреслити, що ми не ставитимемо пріоритет щодо того, якою вакциною вакцинувати. Всі вакцини, зареєстровані на території України, всі ефективні та безпечні", - сказав Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Також міністр охорони здоров'я розповів, що українці зможуть купувати вакцину від коронавірусу в аптеках, щойно з'явиться комерційний ринок. Зараз його немає в жодній країні світу.

"Щойно комерційні компанії привезуть вакцину, мабуть, її можна буде купити. Міністерство охорони здоров'я навпаки закликає будь-які фармкомпанії, які працюють на цьому ринку, якщо у вас з'явиться можливість, будь ласка, привозьте. Ми її зареєструємо, дуже швидко проведемо всі процедури, які повинна провести Держлікслужба, щоб у нас з'явився ринок", - зазначив Степанов.

Ефективність китайської та індійської вакцин

Національне агентство з нагляду за здоров'ям у Бразилії (саме його фахівці перевіряли препарат на ефективність) встановило, що CoronaVac демонструє показник ефективності менш як 60%, хоча і більш як 50%.

До цього повідомлялося, що вакцина CoronaVac показала 78% ефективності проти COVID-19 на третій фазі клінічних досліджень.

Наприкінці грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов обіцяв, що вакцина від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech поставлятиметься до України лише за умови, що її ефективність складе не менш як 70%.

16 березня президент України Володимир Зеленський під час наради з главою МОЗ і прем'єр-міністром заявив, що перше щеплення проти коронавірусу індійською вакциною знижує ймовірність зараження на 76%. Він також додав, що після другої дози людина отримує повний захист від COVID-19.

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