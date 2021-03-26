Степанов висловився про локдаун і назвав умову завершення карантину

Вимоги щодо дотримання посиленого карантину в Україні повинні бути рівними для всіх, сказав Максим Степанов.
Для того щоб карантин в Україні було завершено, треба, щоб протиепідемічні заходи, над якими слід посилити контроль, дотримувалися. Причому таким правилам зобов'язані слідувати усі без винятку, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі телеканалу Україна 24.
За його словами, для якнайшвидшого завершення карантинних заходів треба, щоб профілактичних заходів дотримувалися. При цьому правила повинні бути однаковими для всіх.
"По-перше, щоб ми бачили результати карантинних обмежень і щоб вони тривали якомога менше, їх треба дотримуватися. А для цього їх потрібно контролювати. По-друге, справедливість. Коли ці правила застосовуються до усіх однаково. Якщо ресторани не працюють, то все", - вважає Степанов.
Також він додав, що наразі карантин в Україні посилюється в адаптивному режимі, щоб не допустити нанесення шкоди діяльності бізнесу. Однак посилені протикоронавірусні заходи на всій території країни зараз навряд чи потрібно впроваджувати.читайте також"Реакція повинна бути адекватна викликам": Разумков розповів, чи буде локдаун по всій Україні
"Я не вважаю, що його (карантин) треба впроваджувати по всій території України відразу", - додав Степанов, підкресливши, що Івано-Франківська область вже через кілька днів може дозволити перевести регіон до помаранчевої зони карантину.
Ситуація з COVID-19 в Україні
- За даними на п'ятницю, 26 березня, за останні 24 години в Україні встановлено 18 132 нових прецеденти зараження коронавірусною інфекцією. Найбільше людей за добу заразилися у Одеській (1545), Дніпропетровській (1358), Львівській (1304), Харківській (1204) областях та місті Києві.
- Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що тотальний локдаун в Україні на всій території країни - це крайні заходи. Однак якщо події розвиватимуться в рамках негативного сценарію, то такі заходи можуть бути запущені.
- Глава МОЗ Максим Степанов вважає, що важкий період щодо COVID-19 в Україні буде до середини квітня. На заході України ситуація із захворюваністю поступово стабілізується через впровадження карантинних заходів.