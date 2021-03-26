Степанов висловився про локдаун і назвав умову завершення карантину

Не треба відразу впроваджувати посилений карантин на усій території України - Степанов / МОЗ

Для того щоб карантин в Україні було завершено, треба, щоб протиепідемічні заходи, над якими слід посилити контроль, дотримувалися. Причому таким правилам зобов'язані слідувати усі без винятку, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, для якнайшвидшого завершення карантинних заходів треба, щоб профілактичних заходів дотримувалися. При цьому правила повинні бути однаковими для всіх.

"По-перше, щоб ми бачили результати карантинних обмежень і щоб вони тривали якомога менше, їх треба дотримуватися. А для цього їх потрібно контролювати. По-друге, справедливість. Коли ці правила застосовуються до усіх однаково. Якщо ресторани не працюють, то все", - вважає Степанов.

Також він додав, що наразі карантин в Україні посилюється в адаптивному режимі, щоб не допустити нанесення шкоди діяльності бізнесу. Однак посилені протикоронавірусні заходи на всій території країни зараз навряд чи потрібно впроваджувати.читайте також"Реакція повинна бути адекватна викликам": Разумков розповів, чи буде локдаун по всій Україні

"Я не вважаю, що його (карантин) треба впроваджувати по всій території України відразу", - додав Степанов, підкресливши, що Івано-Франківська область вже через кілька днів може дозволити перевести регіон до помаранчевої зони карантину.

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