Степанов висловився щодо тромбозу після вакцинації

Міністр нагадав, що місяць тому вже на підставі коментарів була паніка в Україні щодо безпеки застосування вакцини.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про те, що МОЗ буде реагувати тільки на офіційний документ про те, що вакцина AstraZeneca в рідкісних випадках може викликати тромбоз, пише Україна 24
Напередодні європейське медичне агентство EMA рекомендувало додати утворення тромбів до переліку можливих рідкісних побічних ефектів вакцини AstraZeneca.
"Ми постійно спілкуємося з EMA. Як тільки буде офіційний висновок, документ від комітету, а не коментарі, тоді будемо дивитися. Перш за все, нам потрібен сам текст висновку, і потім вже будемо схвалювати відповідне рішення, виходячи з цього висновку", - сказав Степанов.
Міністр нагадав, що місяць тому вже на підставі коментарів була паніка в Україні щодо безпеки застосування вакцини, але потім зв'язок AstraZeneca із тромбозом офіційно спростували.
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"Давайте подивимося на документ, давайте не фантазувати, давайте просто подивимося на документ", - відповів Степанов на питання про можливе припинення застосування вакцини Covishield в Україні.
В Україні вакцинація населення проводиться вакциною Covishield, яка є препаратом компанії AstraZeneca, виготовленим на потужностях індійського заводу Serum Institute. Тобто це та ж вакцина, про яку зробили заяву в EMA.
Вакцина від коронавірусу AstraZeneca - про що раніше писав Главред:
- В Україну 23 лютого прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат проведений в Індії за Ліцензією AstraZeneca. Назавтра почалася вакцинація населення.
- При цьому ряд країн призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через ризик появи тромбів.
- Раніше агентство Європейського Союзу з лікарських засобів спростувало підвищений ризик появи тромбозу після застосування вакцини від коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca.
- Міністр охорони Здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів.
- Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оприлюднили нові дані про ефективність вакцини.