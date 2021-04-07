Степанов висловився щодо тромбозу після вакцинації

Степанов назвав побічні ефекти від вакцини / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про те, що МОЗ буде реагувати тільки на офіційний документ про те, що вакцина AstraZeneca в рідкісних випадках може викликати тромбоз, пише Україна 24

Напередодні європейське медичне агентство EMA рекомендувало додати утворення тромбів до переліку можливих рідкісних побічних ефектів вакцини AstraZeneca.

"Ми постійно спілкуємося з EMA. Як тільки буде офіційний висновок, документ від комітету, а не коментарі, тоді будемо дивитися. Перш за все, нам потрібен сам текст висновку, і потім вже будемо схвалювати відповідне рішення, виходячи з цього висновку", - сказав Степанов.

Міністр нагадав, що місяць тому вже на підставі коментарів була паніка в Україні щодо безпеки застосування вакцини, але потім зв'язок AstraZeneca із тромбозом офіційно спростували.

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"Давайте подивимося на документ, давайте не фантазувати, давайте просто подивимося на документ", - відповів Степанов на питання про можливе припинення застосування вакцини Covishield в Україні.

В Україні вакцинація населення проводиться вакциною Covishield, яка є препаратом компанії AstraZeneca, виготовленим на потужностях індійського заводу Serum Institute. Тобто це та ж вакцина, про яку зробили заяву в EMA.

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