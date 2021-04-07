Степанов заявив, що до кінця року Україна подолає пандемію

Міністерство охорони здоров'я має робити 6 мільйонів щеплень на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до 2022 року, сказав Степанов.
Україна зможе повністю подолати пандемію коронавірусу до кінця 2021 року, заявив очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, до кінця року охоплять вакцинацією 70% українців.
"Я впевнений, що нам вдасться переконати 70% дорослого населення України прийти до пунктів щеплень і зробити вакцинацію. Я впевнений, що до кінця 2021 року нам вдасться повністю перемогти коронавірусну хворобу", - сказав Степанов під час засідання уряду у середу, 7 квітня.
За його словами, Міністерство охорони здоров'я має робити 6 мільйонів щеплень на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до 2022 року.
"Потужності нашої медичної системи готові до виконання такого завдання... Ми розробили проєкт Національного плану вакцинації. У проєкті ми пропонуємо визначити мінімальну кількість щеплень, яку повинна проводити наша медична система, щоб охопити щепленнями 70% населення до кінця року", - зазначив міністр.
Глава МОЗ підкреслив, що це мінімальна кількість щеплень - 6 млн на місяць.
"Майже 6 млн щеплень на місяць, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Чи можемо ми це зробити? Так. Але тільки в одному випадку: якщо до цього процесу будуть залучені всі рівні державного управління", - уточнив глава МОЗ.
Водночас Степанов поскаржився, що на закупівлю вакцин від COVID для українців треба ще 6,5 млрд гривень. Ці кошти підуть на закупівлю законтрактованих обсягів.
"Ми вже проводили нараду щодо додаткового фінансування ... щоб виконати Національний план і зробити щеплення 70% українців, нам потрібні додаткові кошти на закупівлю вакцин", - зазначив міністр.
Вакцинація в Україні - про що йшлося раніше:
- 23 лютого до України прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат вироблено в Індії за ліцензією AstraZeneca. Наступного дня почалася вакцинація населення.
- 25 березня до України прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.
- Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac така ж ефективна, як індійська вакцина Covishield від Oxford / AstraZeneca, заявив глава МОЗ України Максим Степанов.
- 6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, заявив президент Володимир Зеленський.