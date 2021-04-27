Степанов заявив, що Київ наступним вийде з червоної зони / УНІАН

Київ стане наступним регіоном, який вийде з червоної зони карантину. Відповідне подання до Державної комісії з питань ТЕБ і НС подало Міністерство охорони здоров'я, заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Місто Київ за всіма показниками вже продемонструвало, що немає перевищення за нашими критеріями. Ми вже зробили відповідне подання за моїм підписом на комісію ТЕБ і НС для того, щоб провести засідання і вивести Київ з "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки", - заявив Степанов в ході брифінг у вівторок, 27 квітня.

За його словами, Київ буде переведено до "жовтої" зони епідеміологічної небезпеки.

Зазначимо, через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилили карантин. Садочки і школи закрили, транспорт працював тільки за спецперепустками.

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 27 квітня

За останню добу в Києві виявили 869 випадків зараження коронавірусом, померла 31 людина, одужало - 829.

Усього в Києві захворіло 192 620 осіб, померли - 4 497, вилікувалися - 120 873.

Карантин у Києві - про що йшлося раніше: