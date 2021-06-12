Стовпотворіння біля воріт та люди зі своїми стільцями: біля київського центру вакцинації "аншлаг"

У київський центр вакцинації утворилася черга / УНІАН

У суботу, 12 червня, київський Центр масової вакцинації від коронавірусу COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру буквально взали в облогу ті, хто бажали зробити щеплення, був "аншлаг" – біля воріт юрмилися люди.

У чергах на щеплення зібралися сотні осіб, пише РБК-Україна.

Агентство показало фотографії, на яких видно, що деякі люди принесли з собою розкладні стільці та сиділи на них. Були й люди, які просто сиділи на бордюрах.

Влада Києва хотіли уникнути стовпотворіння охочих зробити щеплення, і вирішила розділити прибулих на дві черги.

У першій черзі мали перебувати ті, хто записувався на щеплення та отримав СМС-повідомлення, в якому вказано час, на який призначено укол.

У другій черзі потрібно було перебувати тим, кому не призначали конкретний час, або тим, хто не зробив щеплення вчасно.

У Києві Центр масової вакцинації від COVID-19 почав працювати 29 травня. Щеплення від коронавірусу можна зробити у вихідні дні. На укол можна записатися через додатки Дія чи сервіс helsi.me.читайте такожУкраїна вакцинується: на вихідних працюватимуть понад 50 центрів вакцинації

У столиці кололи вакцину від коронавірусу CoronaVac, створену китайською компанією Sinovac Biotech. В Україні є ще кілька вакцин. Всі препарати необхідно колоти двічі.

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. У країні спочатку вирішили щепити медпрацівників, військових та літніх людей. Пізніше черга дійшла до деяких спортсменів та працівників сфери освіти.

Станом на 11 червня вакциновано 1 430 990 осіб, з них дві дози отримали 230 420 осіб, поділилися у МОЗ.

У Державній службі статистики підрахували, що населення України на 1 січня 2021 року становило понад 41 млн осіб.