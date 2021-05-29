Своя вакцина від коронавірусу в Україні: міністр розкрив, коли чекати на важливу інформацію

У вересні з'явиться важлива інформація про розробку української вакцини від COVID, сказав Віктор Ляшко / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що інститути, які отримали бюджетні гроші на розробку української вакцини від коронавірусу COVID-19, нададуть перші звіти про виконану роботу на початку осені поточного року.

Звіти про розробку вітчизняної вакцини у вересні нададуть Інститут біохімії ім. Олександра Палладіна та Інститут біології клітини Національної академії наук України, розповів очільник МОЗ під час зустрічі з журналістами, пише РБК-Україна.

За його словами, поки невідомо, чи просунеться розробка українського препарату далі.

"Чи перейдуть результати, які вони покажуть, в інші стадії – це питання. Це те, що ми маємо враховувати, але не робити пріоритетом", – заявив член Кабміну.

Ляшко також поділився, що у червні наша країна отримає понад мільйон доз вакцин від коронавірусу різних виробників. За його словами, після поставки препаратів в Україні буде мінімум 3,7 млн доз.

читайте такожВ Україні почав працювати перший центр вакцинації: яку вакцину колють, і кому світить щепленняРаніше Віктор Ляшко поділився, що в Україні на розробку вітчизняної вакцини від COVID-19 виділили майже 10 млн гривень.

Наприкінці березня тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що наша країна може отримати свою вакцину вже через два-три роки.

На початку травня директор Інституту біології клітини НАНУ – академік Андрій Сибірний, сказав, що українські вчені планують розробити препарат до кінця поточного року.

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 28 травня в Україні вакциновано 1 008 857 осіб, з них два уколи отримали 123 964 особи.

За результатами перепису населення, який провели у 2001 році, в нашій країні проживали 48 240 902 особи.