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Сила-силенна госпіталізацій і смертей: коронавірус в Україні не зменшує обертів

15 травня 2021, 08:14
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Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 47 942 людини. За добу померло ще 322 пацієнти.

коронавірус
Море госпіталізацій: коронавірус в Україні знову входить в раж / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 6796 осіб, заявив очільник МОЗ Максим Степанов. Водночас до лікарень госпіталізовано 2197 осіб з діагнозом COVID-19.

Станом на ранок суботи, 15 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 150 244, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці в фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 47 942 людини. За добу померло ще 322 пацієнти.

За добу одужало - 17 202 людини, усього за час пандемії 1 849 803.

За останню добу найбільше число підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Степанов уточнив, що за добу 14 травня в Україні 23 638 осіб зробили щеплення проти COVID-19.

читайте такожУ США з'ясували, яка вакцина найбільш ефективна при COVID-19Усього 936 499 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 936 497 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 13 661 особа.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

  • м. Київ – 544 випадки/ 1 652 щеплення;
  • Вінницька область – 141 випадок/ 894 щеплення;
  • Волинська область – 206 випадків/ 742 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 518 випадків/ 1 817 щеплень;
  • Донецька область – 480 випадків/ 1 174 щеплення;
  • Житомирська область – 140 випадків/ 926 щеплень;
  • Закарпатська – 97 випадків/ 1 085 щеплень;
  • Запорізька область – 342 випадки/ 1 021 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 115 випадків/ 1 378 щеплень;
  • Київська область – 318 випадків/ 678 щеплень;
  • Кіровоградська область – 95 випадків/ 488 щеплень;
  • Луганська область – 159 випадків/ 593 щеплення;
  • Львівська область – 432 випадки/ 2 026 щеплень;
  • Миколаївська область – 212 випадків/ 617 щеплень;
  • Одеська область – 351 випадок/ 1 364 щеплення;
  • Полтавська область – 298 випадків/ 1 512 щеплень;
  • Рівненська область – 353 випадки/ 874 щеплення;
  • Сумська область – 190 випадків/ 339 щеплень;
  • Тернопільська область – 153 випадки/ 688 щеплень;
  • Харківська область – 630 випадків/ 620 щеплень;
  • Херсонська область – 186 випадків/ 511 щеплень;
  • Хмельницька область – 192 випадки/ 1 038 щеплень;
  • Черкаська область – 345 випадків/ 417 щеплень;
  • Чернівецька область – 88 випадків/ 590 щеплень;

  • Чернігівська область – 211 випадків/ 594 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

  • Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
  • В Україні реальна кількість жертв коронавірусу становить 138 507 осіб, що втричі більше за офіційну цифру. Такі дані опублікував Інститут показників і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті.
  • Червона зона карантину в Україні "зникла" - 8 травня з неї вийшла остання Сумська область.

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