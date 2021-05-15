Сила-силенна госпіталізацій і смертей: коронавірус в Україні не зменшує обертів

Море госпіталізацій: коронавірус в Україні знову входить в раж / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 6796 осіб, заявив очільник МОЗ Максим Степанов. Водночас до лікарень госпіталізовано 2197 осіб з діагнозом COVID-19.

Станом на ранок суботи, 15 травня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 2 150 244, розповів міністр охорони здоров'я на своїй сторінці в фейсбуці.

Жертвами коронавірусу з початку епідемії стало 47 942 людини. За добу померло ще 322 пацієнти.

За добу одужало - 17 202 людини, усього за час пандемії 1 849 803.

За останню добу найбільше число підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Степанов уточнив, що за добу 14 травня в Україні 23 638 осіб зробили щеплення проти COVID-19.

читайте такожУ США з'ясували, яка вакцина найбільш ефективна при COVID-19Усього 936 499 осіб щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 936 497 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 13 661 особа.

Кількість захворювань в регіонах на добу і кількість щеплень:

м. Київ – 544 випадки/ 1 652 щеплення;

Вінницька область – 141 випадок/ 894 щеплення;

Волинська область – 206 випадків/ 742 щеплення;

Дніпропетровська область – 518 випадків/ 1 817 щеплень;

Донецька область – 480 випадків/ 1 174 щеплення;

Житомирська область – 140 випадків/ 926 щеплень;

Закарпатська – 97 випадків/ 1 085 щеплень;

Запорізька область – 342 випадки/ 1 021 щеплення;

Івано-Франківська область – 115 випадків/ 1 378 щеплень;

Київська область – 318 випадків/ 678 щеплень;

Кіровоградська область – 95 випадків/ 488 щеплень;

Луганська область – 159 випадків/ 593 щеплення;

Львівська область – 432 випадки/ 2 026 щеплень;

Миколаївська область – 212 випадків/ 617 щеплень;

Одеська область – 351 випадок/ 1 364 щеплення;

Полтавська область – 298 випадків/ 1 512 щеплень;

Рівненська область – 353 випадки/ 874 щеплення;

Сумська область – 190 випадків/ 339 щеплень;

Тернопільська область – 153 випадки/ 688 щеплень;

Харківська область – 630 випадків/ 620 щеплень;

Херсонська область – 186 випадків/ 511 щеплень;

Хмельницька область – 192 випадки/ 1 038 щеплень;

Черкаська область – 345 випадків/ 417 щеплень;

Чернівецька область – 88 випадків/ 590 щеплень;

Чернігівська область – 211 випадків/ 594 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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