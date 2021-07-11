Третя доза буде: Pfizer повідомить про необхідність ще одного уколу - WP

Pfizer повідомить про необхідність ще одного уколу / Reuters

Корпорація Pfizer, що розробила вакцину від коронавірусу спільно з партнером з ФРН BioNTech, скоро оголосить про необхідність третьої дози препарату для стійкішого імунітету. Йдеться про бустерну дозу вакцини, яку робитимуть через шість місяців після першої.

Як повідомляє видання Washington Post з посиланням на джерела, від неї титри антитіл збільшаться у 5-10 разів після перших двох уколів.

"Початкові результати дослідження показують, що бустерна доза, введена через шість місяців після другої дози, має стійкий профіль переносності, викликаючи високі титри антитіл, які у 5-10 разів вищі, ніж після двох первинних ін'єкцій", - йдеться у матеріалі.

Видання пише, що Pfizer збере брифінг з американськими чиновниками від охорони здоров'я, щоб оголосити про необхідність цього бустерного щеплення.

У ньому, за словами співрозмовників видання, візьме участь у тому числі директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

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Вакцина проти коронавірусу Pfizer – про що йшлося раніше:

Компанії Pfizer і BioNTech найближчим часом запропонують управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і Європейському агентству лікарських засобів (EMA) схвалити використання третьої дози вакцини від COVID-19 як "бустера". Вчені прийшли до висновку, що третя доза може знадобитися протягом 6-12 місяців після повної вакцинації для підтримки високого рівня захисту.

У сюжеті ТСН можете детальніше дізнатися про третю дозу вакцини проти коронавірусу Pfizer:

Також раніше європейський регулятор з лікарських засобів (EMA) виявив можливий зв'язок між дуже рідкісним запаленням серця і вакцинами проти COVID-19 від Pfizer і Moderna.