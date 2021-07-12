Третя доза COVID-вакцини: у США оцінили необхідність уколу-підсилювача

У США оцінили необхідність третього уколу вакцини / Фото Reuters

Головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі прокоментував необхідність введення третьої дози вакцини від коронавірусу.

Як повідомив він в інтерв'ю CNN, поки немає необхідності вводити американцям третю дозу вакцини від коронавірусу.

За його словами, американці не потребують уколу-підсилювача вакцини від COVID-19.

"Спираючись на інформацію, яку ми маємо, центри з контролю і профілактики захворювань і Федеральна адміністрація США з контролю за продуктами і ліками заявляють, що ми не повинні давати людям "третій" укол вакцини, підсилювач, який додають до вакцини з двох доз або однієї дози", - підкреслив він.

За словами Фаучі, американські вчені продовжують вивчати, чи потрібен підсилювач вакцини. Він не виключив, що в майбутньому уряд США може змінити рекомендації.

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"Це не те, що ми говоримо: ні, нам не треба підсилювач, і ця історія назавжди закінчилася", - сказав Фаучі.

Він також додав: "Коли урядові організації роблять офіційні рекомендації, вони повинні базуватися на інформації, яка є підставою, яка доводить, що нам треба рухатися в цьому напрямку". Фаучі сказав, що рекомендації деяких компаній відрізняються від того, що офіційно рекомендує уряд.

читайте такожУ ЄС виявили зв'язок між випадками запалення серця і вакцинами Pfizer

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що корпорація Pfizer, яка розробила вакцину від коронавірусу спільно з партнером з ФРН BioNTech, скоро оголосить про необхідність третьої дози препарату для більш стійкого імунітету. Йдеться про бустерну дозу вакцини, яка буде ставитися через шість місяців після першої.

Раніше європейський регулятор з лікарських засобів (EMA) виявив можливий зв'язок між дуже рідкісним запаленням серця і вакцинами проти COVID-19 від Pfizer і Moderna.