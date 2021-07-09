Третя доза вакцини Pfizer від коронавірусу: оприлюднені нові дані

Pfizer можуть колоти від коронавірусу три рази / GettyImages

Компанія Pfizer і BioNTech найближчим часом запропонують управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і Європейському агентства лікарських засобів (EMA) схвалити використання третьої дози вакцини від COVID-19 в якості "бустера".

Як повідомляють у компанії, вони нададуть медичним регуляторам результати випробування "бустерного" уколу.

Вчені прийшли до висновку, що третя доза може знадобитися протягом 6-12 місяців після повної вакцинації для підтримки високого рівня захисту.

Повідомляється, що через півроку після щеплення ефективність вакцини в перешкоджанні захворюванню знижується — притому, що її ефективність в запобіганні серйозного перебігу захворювань залишається високою.

"Початкові дані дослідження демонструють, що "бустерна" доза, введена через 6 місяців після другої дози, викликає імунну відповідь з титрами антитіл, які в 5-10 разів вище, ніж після двох доз", — йдеться в спільній заяві компаній.

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Головний науковий співробітник компанії Pfizer Мікаель Дольстен впевнений, що "бустерна" доза зможе зберігати високий рівень ефективності проти всіх варіантів коронавірусу, включаючи Дельту.

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Як повідомляв Главред, в США в штаті Мічиган уві сні померла 13-річна дитина, яка за кілька днів до цього отримала другу дозу вакцини Pfizer проти COVID-19.

Джейкоб Клінік після щеплення відчув загальні поствакцинальні симптоми - втому, жар і біль у животі.

Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю цільової групи CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань) з вакцинації проти COVID-19 Шаран заявила, що на даний момент інцидент розслідується. За її словами, поки розслідування не буде завершено, називати конкретну причину смерті передчасно.