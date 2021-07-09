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Третя доза вакцини Pfizer від коронавірусу: оприлюднені нові дані

9 липня 2021, 17:27
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Pfizer і BioNTech запитають дозвіл колоти третю дозу вакцини від коронавірусу.

Вакцина Пфайзер (Pfizer)
Pfizer можуть колоти від коронавірусу три рази / GettyImages

Компанія Pfizer і BioNTech найближчим часом запропонують управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і Європейському агентства лікарських засобів (EMA) схвалити використання третьої дози вакцини від COVID-19 в якості "бустера".

Як повідомляють у компанії, вони нададуть медичним регуляторам результати випробування "бустерного" уколу.

Вчені прийшли до висновку, що третя доза може знадобитися протягом 6-12 місяців після повної вакцинації для підтримки високого рівня захисту.

Повідомляється, що через півроку після щеплення ефективність вакцини в перешкоджанні захворюванню знижується — притому, що її ефективність в запобіганні серйозного перебігу захворювань залишається високою.

"Початкові дані дослідження демонструють, що "бустерна" доза, введена через 6 місяців після другої дози, викликає імунну відповідь з титрами антитіл, які в 5-10 разів вище, ніж після двох доз", — йдеться в спільній заяві компаній.

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Головний науковий співробітник компанії Pfizer Мікаель Дольстен впевнений, що "бустерна" доза зможе зберігати високий рівень ефективності проти всіх варіантів коронавірусу, включаючи Дельту.

читайте такожУ Pfizer відреагували на смерть українця після щеплення від COVID-19 препаратом компанії

Як повідомляв Главред, в США в штаті Мічиган уві сні померла 13-річна дитина, яка за кілька днів до цього отримала другу дозу вакцини Pfizer проти COVID-19.

Джейкоб Клінік після щеплення відчув загальні поствакцинальні симптоми - втому, жар і біль у животі.

Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю цільової групи CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань) з вакцинації проти COVID-19 Шаран заявила, що на даний момент інцидент розслідується. За її словами, поки розслідування не буде завершено, називати конкретну причину смерті передчасно.

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