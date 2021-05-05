Три області України вийдуть з червоної зони карантину

Харківщина, Хмельниччина та Чернігівщина покинуть червону зону карантину / УНІАН

Червона зона карантину в Україні, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, серйозно зменшиться з четверга, 6 травня, – її покинуть три області.

З червоної зони вийдуть Чернігівська, Хмельницька та Харківська області, поділився міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.

Чиновник додав, що Чернігівщина потрапить у помаранчеву зону, а Харківщина та Хмельниччина – у жовту.

"Сьогодні (5 травня – Ред.) відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій… вирішила скасувати… червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей…", – повідомив член уряду.

Карантин в Україні та карантинні зони – що потрібно знати

У нашій країні карантин через COVID-19 почав діяти з 12 березня минулого року. Спочатку обмежувальні заходи були загальнонаціональними, а пізніше карантин зробили адаптивним.

Під час адаптивного карантину доля обмежувальних заходів знаходиться у руках місцевої влади. Україна поділена на чотири зони – червону, помаранчеву, жовту та зелену.

У червоній зоні найсуворіші карантинні обмеження, а у зеленій – найслабші. Зелених зон поки у нашій країні немає.

Станом на середу, 5 травня 2021 року, у червоній зоні знаходяться такі області України:

Харківська;

Хмельницька;

Чернігівська;

Запорізька;

Полтавська;

Сумська.

У помаранчевій зоні Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У жовтій зоні карантину Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.