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Три області України вийдуть з червоної зони карантину

5 травня 2021, 15:45

Червоних областей стане менше з четверга, повідомили в уряді.

Червону зону карантину покинуть Харківщина, Хмельниччина та Чернігівщина
Харківщина, Хмельниччина та Чернігівщина покинуть червону зону карантину / УНІАН

Червона зона карантину в Україні, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, серйозно зменшиться з четверга, 6 травня, – її покинуть три області.

З червоної зони вийдуть Чернігівська, Хмельницька та Харківська області, поділився міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.

Чиновник додав, що Чернігівщина потрапить у помаранчеву зону, а Харківщина та Хмельниччина – у жовту.

"Сьогодні (5 травня – Ред.) відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій… вирішила скасувати… червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей…", – повідомив член уряду.

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Карантин в Україні та карантинні зони – що потрібно знати

У нашій країні карантин через COVID-19 почав діяти з 12 березня минулого року. Спочатку обмежувальні заходи були загальнонаціональними, а пізніше карантин зробили адаптивним.

Під час адаптивного карантину доля обмежувальних заходів знаходиться у руках місцевої влади. Україна поділена на чотири зони – червону, помаранчеву, жовту та зелену.

У червоній зоні найсуворіші карантинні обмеження, а у зеленій – найслабші. Зелених зон поки у нашій країні немає.

Станом на середу, 5 травня 2021 року, у червоній зоні знаходяться такі області України:

  • Харківська;
  • Хмельницька;
  • Чернігівська;
  • Запорізька;
  • Полтавська;
  • Сумська.

У помаранчевій зоні Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У жовтій зоні карантину Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

Олег Немчінов червона зона
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