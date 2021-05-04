Туреччина посилює локдаун з 7 травня: як торкнеться туристів

Локдаун в Туреччині посилюють з 7 травня: список заборон / 1zoom.ru

Локдаун в Туреччині вирішили посилити з 7 травня 2021 року. Нові заходи щодо недопущення поширення COVID-19 частково торкнуться і туристів.

Як повідомили в МВС Туреччини 4 травня, нові карантинні заборони стосуються продажу товарів у магазинах і супермаркетах. Тепер буде заборонено продавати будь-які товари, що не входять до списку продуктів першої необхідності.

До вже діючої заборони на продаж алкоголю додається заборона продавати:

текстиль,

одяг та аксесуари,

іграшки,

електроніку,

вироби зі скла,

канцтовари,

автомобільні аксесуари,

садове приладдя,

інструменти.

У той же час з 7 травня крім соціально значущих продуктів і засобів для чищення в магазинах можна буде придбати косметику і корм для тварин.

Локдаун в Туреччині: новини