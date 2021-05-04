Туреччина посилює локдаун з 7 травня: як торкнеться туристів

Нові карантинні заборони стосуються продажу товарів у магазинах і супермаркетах.
Локдаун в Туреччині вирішили посилити з 7 травня 2021 року. Нові заходи щодо недопущення поширення COVID-19 частково торкнуться і туристів.
Як повідомили в МВС Туреччини 4 травня, нові карантинні заборони стосуються продажу товарів у магазинах і супермаркетах. Тепер буде заборонено продавати будь-які товари, що не входять до списку продуктів першої необхідності.
До вже діючої заборони на продаж алкоголю додається заборона продавати:
- текстиль,
- одяг та аксесуари,
- іграшки,
- електроніку,
- вироби зі скла,
- канцтовари,
- автомобільні аксесуари,
- садове приладдя,
- інструменти.
У той же час з 7 травня крім соціально значущих продуктів і засобів для чищення в магазинах можна буде придбати косметику і корм для тварин.
Локдаун в Туреччині: новини
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив повний локдаун в Туреччині, починаючи з 19:00 29 квітня до 05:00 ранку 17 травня (три тижні).
- По неділях буде повністю заборонена робота навіть продуктових магазинів.
- Повний локдаун означає комендантську годину, заборону виходити на вулицю за винятком продуктових маркетів. Ті, хто працюють, можуть пересуватися тільки за спеціальними дозволами.
- 4 травня стало відомо, що у Туреччині закрили готель після бурхливої вечірки з українцями без масок. Готель закритий, у його власників відкликали туристичний сертифікат. Гостей - а це п'ять сотень людей з країн колишнього СРСР - розселили по інших готелях.
Автор: Діана Бєловодська