У Кличка назвали умову продовження локдауну після 16 квітня

Карантинні обмеження в Києві можуть продовжити, підкреслив Валентин Мондрієвський.
Заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський прокоментував ситуацію з посиленням карантину в столиці.
Як підкреслив він в ефірі Громадського радіо, не виключено, що після 16 квітня жорсткі карантинні обмеження в Києві можуть продовжити.
Чиновник каже, що локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже поки не можна спрогнозувати розвиток ситуації із захворюваністю коронавірусом в Україні.
За його словами, влада розуміє негативні наслідки обмежень на економіку і бізнес: "Подібні рішення — щодо посилення карантину — зараз приймаються на рівні багатьох країн, щоб знизити кількість захворювань і завантаженість на медичну систему".
Заступник голови КМДА сподівається, що за три тижні карантину жорсткі обмеження вже почнуть давати результати.
"І ми будемо мати позитивну динаміку в середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності і зможемо розглядати варіант ослаблення обмежень", — додав Мондрієвський.
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Посилення карантину в Києві:
- Віталій Кличко 31 Березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
- З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.