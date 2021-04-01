У Кличка назвали умову продовження локдауну після 16 квітня

У Києві не виключили продовження жорсткого карантину / УНІАН

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський прокоментував ситуацію з посиленням карантину в столиці.

Як підкреслив він в ефірі Громадського радіо, не виключено, що після 16 квітня жорсткі карантинні обмеження в Києві можуть продовжити.

Чиновник каже, що локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже поки не можна спрогнозувати розвиток ситуації із захворюваністю коронавірусом в Україні.

За його словами, влада розуміє негативні наслідки обмежень на економіку і бізнес: "Подібні рішення — щодо посилення карантину — зараз приймаються на рівні багатьох країн, щоб знизити кількість захворювань і завантаженість на медичну систему".

Заступник голови КМДА сподівається, що за три тижні карантину жорсткі обмеження вже почнуть давати результати.

"І ми будемо мати позитивну динаміку в середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності і зможемо розглядати варіант ослаблення обмежень", — додав Мондрієвський.

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Посилення карантину в Києві: