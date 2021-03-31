У Кличка назвали умову пом'якшення карантину в Києві

У мерії назвали умову пом'якшення карантину в Києві раніше 16 квітня.
У Києві жорсткі карантинні обмеження діятимуть до 16 квітня, однак пом'якшення локдауну до зазначеного терміну можливе.
Як заявив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник, пом'якшення жорсткого карантину раніше 16 квітня можливе, якщо місто раніше цієї дати вийде з червоної зони.
"Всі нові карантинні заходи в столиці, зокрема щодо роботи транспорту, вводяться як мінімум до 16 квітня. Пом'якшення обмеження раніше цього терміну можливе в тому випадку, якщо Київ вийде з червоної зони епідугрози", — сказав Поворозник, передає РБК-Україна.
Також джерела виданню повідомляють, що влада не планує вводити комендантську годину в рамках боротьби з епідемією коронавірусу, але розглядаються варіанти подальшого посилення обмежень в Україні.
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Відзначимо 31 березня мер Києва Кличко оголосив, що в столиці з 5 квітня посилюють карантин: закриють дитсадки, а транспорт переведуть на спецперепустки.
Карантин у Києві - про що раніше повідомляв Главред:
- Мер столиці Віталій Кличко 18 березня оголосив про посилення карантину в Києві з 20 березня унаслідок складної ситуації із захворюваністю на коронавірус в місті. Карантин повинен тривати до 9 квітня.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.
- З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
- Віталій Кличко 31 березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.