У Кличка назвали умову пом'якшення карантину в Києві

Карантин у Києві можуть послабити / УНІАН

У Києві жорсткі карантинні обмеження діятимуть до 16 квітня, однак пом'якшення локдауну до зазначеного терміну можливе.

Як заявив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник, пом'якшення жорсткого карантину раніше 16 квітня можливе, якщо місто раніше цієї дати вийде з червоної зони.

"Всі нові карантинні заходи в столиці, зокрема щодо роботи транспорту, вводяться як мінімум до 16 квітня. Пом'якшення обмеження раніше цього терміну можливе в тому випадку, якщо Київ вийде з червоної зони епідугрози", — сказав Поворозник, передає РБК-Україна.

Також джерела виданню повідомляють, що влада не планує вводити комендантську годину в рамках боротьби з епідемією коронавірусу, але розглядаються варіанти подальшого посилення обмежень в Україні.

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Відзначимо 31 березня мер Києва Кличко оголосив, що в столиці з 5 квітня посилюють карантин: закриють дитсадки, а транспорт переведуть на спецперепустки.

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