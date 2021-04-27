У Кличка оголосили про умови роботи транспорту після виходу з червоної зони

Коли Київ покине червону зону / УНІАН

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що як тільки буде прийнято рішення Державною комісією ТЕБ і НС і Київ вийде з червоної зони, громадський транспорт почне працювати в звичайному режимі без спецпропусків.

"Якщо буде прийнято рішення про вихід з червоної зони, з карантинних обмежень, які є в червоній зоні, транспорт буде функціонувати в звичайному для себе режимі. Тобто він перестане працювати в режимі спеціальних перевезень, з того часу перепустки будуть не потрібні, щоб користуватися транспортом", - заявив він.

Зазначимо, вихід Києва з "червоної" зони означає те, що в місті зможуть відкритися для відвідувачів:

кафе, ресторани і ТРЦ;

громадський транспорт вийде з режиму спеціальних перевезень за перепустками;

садочки та школи відкриються для дітей.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що локдаун став важким випробуванням для малого і середнього бізнесу – "люди насилу виживають, залишаються без роботи, засобів до існування".

читайте такожУ МОЗ розкрили, коли Київ точно покине червону зону

"Я не буду говорити, наскільки важко бюджету міста, тільки за перший квартал місто недоотримало 2,5 млрд грн. Це хворобливі показники. Ми робимо все для того, щоб вийти з червоної зони, але це рішення приймає комісія з надзвичайних ситуацій відповідно до критеріїв. Сподіваюся, завтра комісія прийме відповідне рішення. Я не виключаю, що з великою ймовірністю з 1 травня ми зможемо перейти з червоної в помаранчеву зону, що буде відкритий громадський транспорт, з дотриманням обмежень відкриті кафе і ресторани, ТРЦ. Ми однозначно будемо робити все для того, щоб транспорт не був переповнений", - заявив Кличко.

читайте такожКарантин у Києві можуть послабити: відомо, коли приймуть рішення

Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред: