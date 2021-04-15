У Кличка оцінили ймовірність локдауну на Великдень

У Києві діє жорсткий карантин / УНІАН

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник оцінив ймовірність продовження в столиці жорсткого карантину після 30 квітня.

Як підкреслив він в ефірі Україна 24, жорсткий карантин дав можливість стабілізувати ситуацію з коронавірусом у Києві.

За словами заступника голови КМДА, місцева влада розроблятиме правила того, як проходитиме святкування Великодня.

"Незважаючи на те, в якій карантинній зоні ми будемо, будемо точно розробляти правила (на Великдень, - ред.). Якщо вийдемо 30 квітня з "червоної" зони, то нам ще довго треба буде берегтися, щоб туди знову не потрапити", - заявив він.

Чиновник повідомив, що статистичні дані говорять про відсутність зростання захворюваності, хоча є велика кількість тяжкохворих у лікарнях.

"Сподіваюся, протягом двох тижнів зможемо досягти показників, щоб перейти в "помаранчеву" зону", - розповів він.

Поворозник сподівається, що через два тижні місто зможе повернутися в "помаранчеву" зону карантину.

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