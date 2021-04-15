У Кличка оцінили ймовірність локдауну на Великдень

Микола Поворозник розповів, коли Київ зможе повернутися у "помаранчеву" зону карантину.
Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник оцінив ймовірність продовження в столиці жорсткого карантину після 30 квітня.
Як підкреслив він в ефірі Україна 24, жорсткий карантин дав можливість стабілізувати ситуацію з коронавірусом у Києві.
За словами заступника голови КМДА, місцева влада розроблятиме правила того, як проходитиме святкування Великодня.
"Незважаючи на те, в якій карантинній зоні ми будемо, будемо точно розробляти правила (на Великдень, - ред.). Якщо вийдемо 30 квітня з "червоної" зони, то нам ще довго треба буде берегтися, щоб туди знову не потрапити", - заявив він.
Чиновник повідомив, що статистичні дані говорять про відсутність зростання захворюваності, хоча є велика кількість тяжкохворих у лікарнях.
"Сподіваюся, протягом двох тижнів зможемо досягти показників, щоб перейти в "помаранчеву" зону", - розповів він.
Поворозник сподівається, що через два тижні місто зможе повернутися в "помаранчеву" зону карантину.
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Локдаун в Києві:
- У Києві дія жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.
- Як заявив мер Віталій Кличко, оскільки епідемічна ситуація в столиці істотно не поліпшується, комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про продовження суворих обмежень на два тижні.
- Київ з 23 березня в "червоній" зоні епідопасності, хоча влада міста посилила карантин з 20 березня.
- З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками. Закриті дитсадки та школи.