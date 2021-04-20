УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

У Кличка розповіли, коли Київ вийде з червоної зони

20 квітня 2021, 22:44
Прослухати новину
Зупинити

У КМДА заявили, що стабілізація ситуації з коронавірусом в Києві це наслідки локдауну.

карантин, дівчина
Коли в Києві скасують локдаун / УНІАН

Ситуація з коронавірусом в Києві почала стабілізуватися, і чиновники столичної адміністрації допускають, що Київ може покинути червону зону карантину.

У КМДА кажуть, що стабілізація ситуації - це наслідки суворих карантинних обмежень.

Заступник мера Києва Віталія Кличка Ганна Старостенко підкреслила, що в столиці наприкінці березня та початку квітня спостерігалися надзвичайно високі показники захворюваності на коронавірус, госпіталізації хворих та їх смертності. Втім, зі слів чиновниці протягом останнього тижня кількість нових випадків дещо зменшилася.

"Станом на 20 квітня (це фактично дані за понеділок) було зафіксовано 892 нових випадків коронавірусу. Це дійсно менша цифра, якщо порівнювати з показниками робочих днів минулого тижня", - зазначила вона.

У КМДА запевняють, що суворий карантин допоміг розвантажити медичну систему.

"На початку квітня ми мали найбільше навантаження на заклади охорони здоров'я та медперсонал за весь час пандемії. За таких умов ми були змушені піти на введення жорстких карантинних обмежень, які зараз вже дають результат: протягом останнього тижня кількість нових випадків дещо зменшилася. Але ми говоримо про це з великою обережністю", – зазначила Старостенко.

читайте такожКоронавірус в Україні: де лікарні забиті пацієнтами вщерть

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що в КМДА спостерігають за перебігом епідемії в столиці щодня. І рішення про продовження карантину або певних обмежень на Великодні свята прийматимуть наприкінці цього тижня.

"Ситуація в Києві трохи покращилася, стабілізувалася, але все залежатиме від того, якою буде епідеміологічна ситуація на цю п'ятницю і понеділок. Після цього будуть прийматися відповідні рішення. У тому числі і про те, в якій за кольором зоні карантину буде знаходитися місто", - повідомив Микола Поворозник, передає Сьогодні.

Після детального аналізу ситуації з коронавірусом в Києві стане відомо, чи зможе столиця вийти з червоної зони після 10 травня.

читайте такожКоронавірус у Києві 15 квітня: встановлено смертельний антирекорд

Коронавірус і карантин у Києві - про що раніше повідомляв Главред:

  • Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня. Епідеміологічна ситуація в місті не поліпшується.
  • Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.

КМДА Карантин у Києві зони карантину
Зараз ви переглядаєте новину «У Кличка розповіли, коли Київ вийде з червоної зони». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Чотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не такЧотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не так Чого чекати від Росії в небі над УкраїноюЧого чекати від Росії в небі над Україною Локдаун у Києві продовжать: лікарка спрогнозувала, до якого числаЛокдаун у Києві продовжать: лікарка спрогнозувала, до якого числа Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: вигідна пропозиція і приховані пасткиГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: вигідна пропозиція і приховані пастки У ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для ЗаходуУ ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу

Останні новини

23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
Реклама
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
Реклама
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:43
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
17:09
Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі Відео
16:56
Як пофарбувати перепелині яйця на Великдень: неймовірно прості ідеї Відео
16:46
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Відео
16:37
У Лаврова запанікували через навчання СБУ і висунули Києву нові звинувачення Відео
16:20
У Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам Відео
16:07
Творці Dying Light запустили кросовер-івент за мотивами Rust Відео
16:06
Віцепрем'єр пояснив, чому не буде війни між Україною і Росією
15:39
Синоптик дав несподіваний прогноз на травень з похолоданням і заморозками Відео
15:13
Зеленський пропонував Стерненку керувати одеським СБУ - Богдан Відео
15:08
Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Відео
15:00
7 корисних додатків, які допоможуть в роботі
Реклама
14:48
Кількість вакансій для аграріїв різко зросла: скільки готові платити Відео
14:48
"Велике будівництво": сполучення між Вінницькою та Одеською областями скоро буде комфортним
14:41
Не такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити Україну Погляд
14:40
З'явилися перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
14:34
Гладковського-молодшого оголосили в розшук у справі про розкрадання в Укроборонпромі Відео
14:10
Потап наскочив до Насті Каменських в Мексику та дізнався про ще одного чоловіка Відео
14:02
У США дали рецепт знищення газопроводу Північний потік-2 Відео
13:49
У Путіна зробили заяву про "червоні лінії" і Україну Відео
13:41
У Microsoft Store запустився розпродаж ігор для Xbox з великими знижками Відео
13:19
Рак: шість ознак того, що пухлина поширилася на кістки Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти