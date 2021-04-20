У Кличка розповіли, коли Київ вийде з червоної зони

Коли в Києві скасують локдаун / УНІАН

Ситуація з коронавірусом в Києві почала стабілізуватися, і чиновники столичної адміністрації допускають, що Київ може покинути червону зону карантину.

У КМДА кажуть, що стабілізація ситуації - це наслідки суворих карантинних обмежень.

Заступник мера Києва Віталія Кличка Ганна Старостенко підкреслила, що в столиці наприкінці березня та початку квітня спостерігалися надзвичайно високі показники захворюваності на коронавірус, госпіталізації хворих та їх смертності. Втім, зі слів чиновниці протягом останнього тижня кількість нових випадків дещо зменшилася.

"Станом на 20 квітня (це фактично дані за понеділок) було зафіксовано 892 нових випадків коронавірусу. Це дійсно менша цифра, якщо порівнювати з показниками робочих днів минулого тижня", - зазначила вона.

У КМДА запевняють, що суворий карантин допоміг розвантажити медичну систему.

"На початку квітня ми мали найбільше навантаження на заклади охорони здоров'я та медперсонал за весь час пандемії. За таких умов ми були змушені піти на введення жорстких карантинних обмежень, які зараз вже дають результат: протягом останнього тижня кількість нових випадків дещо зменшилася. Але ми говоримо про це з великою обережністю", – зазначила Старостенко.

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Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що в КМДА спостерігають за перебігом епідемії в столиці щодня. І рішення про продовження карантину або певних обмежень на Великодні свята прийматимуть наприкінці цього тижня.

"Ситуація в Києві трохи покращилася, стабілізувалася, але все залежатиме від того, якою буде епідеміологічна ситуація на цю п'ятницю і понеділок. Після цього будуть прийматися відповідні рішення. У тому числі і про те, в якій за кольором зоні карантину буде знаходитися місто", - повідомив Микола Поворозник, передає Сьогодні.

Після детального аналізу ситуації з коронавірусом в Києві стане відомо, чи зможе столиця вийти з червоної зони після 10 травня.

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