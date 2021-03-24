У чоловіків вища смертність від коронавірусу, ніж у жінок - вчені

Українські науковці підрахували, кого частіше вбиває коронавірусна хвороба.
Темпи розвитку коронавірусу в Україні набирають обертів. Вчені Національної академії наук України вивчили ситуацію в країні і дійшли висновку, що чоловіки від COVID-19 помирають частіше, ніж жінки.
Падіння очікуваної тривалості життя (ОТЖ) при досягненні віку 65 років було глибше для чоловіків, ніж для жінок, в порівнянні з максимумом 2020 року, йдеться у доповіді науковців.
Наприкінці року темпи падіння ОТЖ при досягненні віку 65 років були особливо великими у чоловіків.
Станом на грудень 2020 року, падіння ОТЖ при досягненні 65-ти років у чоловіків було на 3 місяці більше, ніж у жінок, з тенденцією до швидкого зростання цього розриву. Це відповідає даним про вищу летальність від COVID-19 серед чоловіків, йдеться у висновку вчених НАН.
Відзначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 14 174 жителів країни. У тому числі захворіло 750 дітей та 434 медпрацівники.
За минулі 24 години госпіталізовано 5 438 осіб; летальних випадків - 342; одужали - 7 386 осіб.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії:
- захворіло - 1 579 906 осіб;
- одужало - 1 276 272 людини;
- летальних випадків - 30 773;
- проведено ПЛР-тестів - 7 778 231.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Вчені Національної академії наук оприлюднили новий прогноз поширення коронавірусу в Україні. Зростання нових випадків коронавірусу вчені обіцяють щонайменше до квітня. Водночас у середньому на початку квітня прогнозується до 20 тисяч нових випадків виявлення коронавірусу.
- В Україні виявили модифікований британський штам коронавірусу. Експерти припускають, що саме він міг викликати нову хвилю епідемії, через яку вже дев'ять регіонів країни опинилися в червоній зоні карантину.
- 23 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла до третьої хвилі пандемії коронавірусу, і додав, що на всій території нашої країни виявлено новий - британський штам вірусу.