У чоловіків вища смертність від коронавірусу, ніж у жінок - вчені

У чоловіків вища смертність від коронавірусу, ніж у жінок / Фото Reuters

Темпи розвитку коронавірусу в Україні набирають обертів. Вчені Національної академії наук України вивчили ситуацію в країні і дійшли висновку, що чоловіки від COVID-19 помирають частіше, ніж жінки.

Падіння очікуваної тривалості життя (ОТЖ) при досягненні віку 65 років було глибше для чоловіків, ніж для жінок, в порівнянні з максимумом 2020 року, йдеться у доповіді науковців.

Наприкінці року темпи падіння ОТЖ при досягненні віку 65 років були особливо великими у чоловіків.

Станом на грудень 2020 року, падіння ОТЖ при досягненні 65-ти років у чоловіків було на 3 місяці більше, ніж у жінок, з тенденцією до швидкого зростання цього розриву. Це відповідає даним про вищу летальність від COVID-19 серед чоловіків, йдеться у висновку вчених НАН.

Відзначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 14 174 жителів країни. У тому числі захворіло 750 дітей та 434 медпрацівники.

За минулі 24 години госпіталізовано 5 438 осіб; летальних випадків - 342; одужали - 7 386 осіб.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії:

захворіло - 1 579 906 осіб;

одужало - 1 276 272 людини;

летальних випадків - 30 773;

проведено ПЛР-тестів - 7 778 231.

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