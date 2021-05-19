В українців з'явилася можливість потрапити в ЄС: деталі / Reuters

Напередодні літнього туристичного сезону Євросоюз дав добро на в'їзд туристів із третіх країн, якщо ті вакциновані від коронавірусу. Таке рішення прийняли посли 27 євростран. Справа за формальним затвердженням від Ради Євросоюзу.

Як пише Європейська правда, представник Єврокомісії вже підтвердив цю новину.

Поки що на територію Євросоюзу без підтвердження вакцинації мають право в'їжджати лише громадяни семи країн (Австралія, Нова Зеландія, Китай, Руанда, Таїланд і Сінгапур, Південна Корея). Україна до цього списку не входить.

В'їжджати в ЄС дозволили вакцинованим туристам: які вакцини затверджені

Відзначимо, що в Євросоюзі на сьогодні схвалені чотири вакцини від коронавірусу:

AstraZeneca,

Moderna,

BioNTech/Pfizer,

Johnson & Johnson.

Планується, що до цього списку додадуть вакцини, якими ВООЗ рекомендувала вакцинуватися в екстрених умовах. Зокрема, йдеться про вакцину AstraZeneca виробництва Південної Кореї та її індійський аналог Covishield - саме ними зараз прищеплюють в Україні.

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