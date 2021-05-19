В українців з'явилася можливість потрапити в ЄС: деталі

Формально рішення послів 27 єврокраїн має затвердити Рада ЄС.
Напередодні літнього туристичного сезону Євросоюз дав добро на в'їзд туристів із третіх країн, якщо ті вакциновані від коронавірусу. Таке рішення прийняли посли 27 євростран. Справа за формальним затвердженням від Ради Євросоюзу.
Як пише Європейська правда, представник Єврокомісії вже підтвердив цю новину.
Поки що на територію Євросоюзу без підтвердження вакцинації мають право в'їжджати лише громадяни семи країн (Австралія, Нова Зеландія, Китай, Руанда, Таїланд і Сінгапур, Південна Корея). Україна до цього списку не входить.
В'їжджати в ЄС дозволили вакцинованим туристам: які вакцини затверджені
Відзначимо, що в Євросоюзі на сьогодні схвалені чотири вакцини від коронавірусу:
- AstraZeneca,
- Moderna,
- BioNTech/Pfizer,
- Johnson & Johnson.
Планується, що до цього списку додадуть вакцини, якими ВООЗ рекомендувала вакцинуватися в екстрених умовах. Зокрема, йдеться про вакцину AstraZeneca виробництва Південної Кореї та її індійський аналог Covishield - саме ними зараз прищеплюють в Україні.
Коронавірус і вакцинація: новини
- Станом на 19 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 5 138 жителів країни. У тому числі госпіталізовано 2 269 осіб; виписали з лікарень 3 174 пацієнта; летальних випадків - 227, видужали 17 102 людини.
- Лікар пояснив, чому вакцинацію від COVID-19 потрібно терміново прискорити. Вакцинація від коронавірусу, яка відбувається на даний момент в Україні, не витримує ніякої критики. Процес необхідно прискорити.
- Прийом анальгетиків і жарознижуючих препаратів (таких як парацетамол, аспірин, ібупрофен) після вакцинації від коронавірусу може негативно вплинути на формування антитіл. Цю закономірність виявили фахівці медичної школи Університету Дьюка в США.