УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

В українців виявили понад 800 побічних ефектів вакцини Covishield

8 квітня 2021, 07:48

В цілому, співвідношення користь/ризик введених доз препарату Covishield є позитивним.

Covishield, ковишилд
З 24 лютого по 4 квітня було зроблено понад 290 тисяч щеплень вакциною Covishield / Reuters

З початку кампанії з вакцинації населення від коронавірусу в Україні зафіксували 816 побічних ефектів від щеплення. Як відомо, на даний момент в країні прищеплюють від COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові.

З 24 лютого по 4 квітня було зроблено понад 290 тисяч щеплень. Як йдеться у в звіті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України, співвідношення користь/ризик введених доз Covishield (Ковішелд) є позитивним.

Несприятливі події після імунізації в 99,1% були несерйозними, а в 94,73% – передбачуваними. В цілому, побічні реакції з'явилися у 0,28% всіх щеплених першою дозою вакцини.

Найчастіше зустрічалися такі побічні реакції:

  • Підвищення температури, стомлюваність, загальна слабкість, почервоніння, біль і набряк – у 66,83% випадків.
  • В опорно-руховому апараті - міалгія та артралгія (біль у м'язах і кістках) – 11,8%.
  • Головний біль і безсоння – 11,7%.
  • Нудота, діарея, біль у животі, металевий присмак у роті – 3,21%.
  • Набряк гортані, нежить, біль у горлі, кропив'янка – 1,63%.

Дуже рідко траплялися такі побічні реакції:

  • Пітливість та інші розлади - 1,23%.
  • Зміна показників тиску - 1,14%.
  • Відчуття тяжкості і тиску за грудною кліткою, тахіаритмія - 0,89%.
  • Задишка, сухий кашель, біль у горлі, утруднене дихання - 0,59%.
  • Зниження і відсутність апетиту - 0,35%.
  • Дезорієнтація, відсутність сну, відчуття тривоги, панічна атака – 0,25%.
  • У крові і лімфі - лімфаденатопія, флебіт, збільшений час згортання – 0,15%.
  • Розлади слуху (закладеність вух) – 0,10%.
  • Розлади сечовидільної системи-0,05%.
false
dec.gov.ua

Вакцинація від COVID-19 в Україні - про що раніше писав Главред:

  • Вакцина CoviShield прибула в Україну 23 лютого. Київ отримав вакцину в кількості 500 тисяч доз.
  • 24 лютого в країні почалася кампанії з вакцинації. Передусім щеплення стали робити медичним працівникам і бійцям ООС на Донбасі.
  • 1 березня голова МОЗ України Максим Степанов прищепився від коронавірусу.
  • Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня у Сєвєродонецьку Луганської області разом з військовими в якості Головнокомандувача ЗСУ. Йому вкололи індійську вакцину CoviShield.
  • В Офісі президента заявили, що вакцинація від COVID-19 препаратом CoviShield є безпечною. В Україні лише у 0,5% осіб, які взяли участь у вакцинації, зафіксовані побічні ефекти в легкій формі – температура і слабкість.
  • 7 квітня в Європейському агентстві лікарських засобів визнали існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу у пацієнтів, які поставили це щеплення.

Індійська вакцина CoviShield

Наприкінці лютого стало відомо, що замість раніше обіцяних МОЗ вакцин Pfizer і Moderna, а пізніше китайської Sinovac, Україна закупить індійський препарат під назвою CoviShield. Для укладення контракту глава МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії.

Вакіна CoviShield - що це

CoviShield - це вакцина від коронавірусу, що виготовляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZenecа, виробляється на потужностях Serum Institute of India - найбільшому виробництві вакцин у світі.

Препарат виготовляють з ослабленої версії аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе, який модифікували під коронавірус. За допомогою вакцини імунна система виробляє антитіла і готує їх для атаки справжнього коронавірусу, коли той потрапить в організм.

CoviShield рекомендована ВООЗ до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом'язово (дві дози з інтервалом в 28 днів).

Фактично британську вакцину AstraZenecа і її індійського "брата" об'єднує тільки технологія і загальний принцип дії. Іншими словами, ця вакцина не ідентична шведсько-британської.

Вакцинація в Україні

23 лютого препарат був зареєстрований в Україні, того ж дня в країну прибула і перша партія.

Майже відразу в Україні вона отримала прізвисько "вакцина для бідних" - Україна стала одним з перших покупців препарату, який до того Індія безкоштовно, в рамках гуманітарної допомоги відправляла в Бутан, Бангладеш, Афганістан, М'янму, Непал та інші країни, які не могли дозволити собі закупівлю.

Щоб підстьобнути старт вакцинації, міністр Степанов першим з публічних осіб прищепився на камери, а слідом отримав свою дозу і президент Володимир Зеленський, пояснивши, що таким чином хотів подати особистий приклад українцям. Тим не менш, 9 березня глава українського МОЗ був змушений визнати, що вакцинація від COVID-19 йде не за планом: виявилося, що з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні прищепили всього 19 тисяч осіб.

Побічні ефекти CoviShield

Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca (а, отже, і CoviShield) вважаються:

  • біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,
  • утома,
  • озноб або лихоманка,
  • головний біль,
  • нудота,
  • біль у суглобах або м'язах,
  • утруднення дихання.

До "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип.

Крім того, до ефективності вакцини виникли питання. Зокрема, в момент надходження в Україну, вона не мала завершеної третьої фази клінічних випробувань, а її реєстрація в самій Індії пройшла за процедурою "Emergency Use" (екстреної реєстрації). Це дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину. У заяві групи з захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.

коронавірус новини України коронавірус в Україні коронавірус новини вакцина від коронавірусу Індійська вакцина CoviShield
Зараз ви переглядаєте новину «В українців виявили понад 800 побічних ефектів вакцини Covishield». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Названо найбільш швидкісний спосіб скинути 20 кілограмНазвано найбільш швидкісний спосіб скинути 20 кілограм У РФ допустили широкомасштабну війну з Україною і визнання "ЛДНР"У РФ допустили широкомасштабну війну з Україною і визнання "ЛДНР" Два шляхи вирішення конфлікту між Москвою і КиєвомДва шляхи вирішення конфлікту між Москвою і Києвом Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловікомСоломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком У ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для ЗаходуУ ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу

Останні новини

04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
01:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
Реклама
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
Реклама
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:43
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
17:09
Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі Відео
16:56
Як пофарбувати перепелині яйця на Великдень: неймовірно прості ідеї Відео
Реклама
16:46
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Відео
16:37
У Лаврова запанікували через навчання СБУ і висунули Києву нові звинувачення Відео
16:20
У Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам Відео
16:07
Творці Dying Light запустили кросовер-івент за мотивами Rust Відео
16:06
Віцепрем'єр пояснив, чому не буде війни між Україною і Росією
15:39
Синоптик дав несподіваний прогноз на травень з похолоданням і заморозками Відео
15:13
Зеленський пропонував Стерненку керувати одеським СБУ - Богдан Відео
15:08
Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Відео
15:00
7 корисних додатків, які допоможуть в роботі
14:48
Кількість вакансій для аграріїв різко зросла: скільки готові платити Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти