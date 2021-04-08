В українців виявили понад 800 побічних ефектів вакцини Covishield

З 24 лютого по 4 квітня було зроблено понад 290 тисяч щеплень вакциною Covishield / Reuters

З початку кампанії з вакцинації населення від коронавірусу в Україні зафіксували 816 побічних ефектів від щеплення. Як відомо, на даний момент в країні прищеплюють від COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові.

З 24 лютого по 4 квітня було зроблено понад 290 тисяч щеплень. Як йдеться у в звіті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України, співвідношення користь/ризик введених доз Covishield (Ковішелд) є позитивним.

Несприятливі події після імунізації в 99,1% були несерйозними, а в 94,73% – передбачуваними. В цілому, побічні реакції з'явилися у 0,28% всіх щеплених першою дозою вакцини.

Найчастіше зустрічалися такі побічні реакції:

Підвищення температури, стомлюваність, загальна слабкість, почервоніння, біль і набряк – у 66,83% випадків.

В опорно-руховому апараті - міалгія та артралгія (біль у м'язах і кістках) – 11,8%.

Головний біль і безсоння – 11,7%.

Нудота, діарея, біль у животі, металевий присмак у роті – 3,21%.

Набряк гортані, нежить, біль у горлі, кропив'янка – 1,63%.

Дуже рідко траплялися такі побічні реакції:

Пітливість та інші розлади - 1,23%.

Зміна показників тиску - 1,14%.

Відчуття тяжкості і тиску за грудною кліткою, тахіаритмія - 0,89%.

Задишка, сухий кашель, біль у горлі, утруднене дихання - 0,59%.

Зниження і відсутність апетиту - 0,35%.

Дезорієнтація, відсутність сну, відчуття тривоги, панічна атака – 0,25%.

У крові і лімфі - лімфаденатопія, флебіт, збільшений час згортання – 0,15%.

Розлади слуху (закладеність вух) – 0,10%.

Розлади сечовидільної системи-0,05%.

dec.gov.ua

Вакцинація від COVID-19 в Україні - про що раніше писав Главред:

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