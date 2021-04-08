В українців виявили понад 800 побічних ефектів вакцини Covishield

В цілому, співвідношення користь/ризик введених доз препарату Covishield є позитивним.
З початку кампанії з вакцинації населення від коронавірусу в Україні зафіксували 816 побічних ефектів від щеплення. Як відомо, на даний момент в країні прищеплюють від COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові.
З 24 лютого по 4 квітня було зроблено понад 290 тисяч щеплень. Як йдеться у в звіті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України, співвідношення користь/ризик введених доз Covishield (Ковішелд) є позитивним.
Несприятливі події після імунізації в 99,1% були несерйозними, а в 94,73% – передбачуваними. В цілому, побічні реакції з'явилися у 0,28% всіх щеплених першою дозою вакцини.
Найчастіше зустрічалися такі побічні реакції:
- Підвищення температури, стомлюваність, загальна слабкість, почервоніння, біль і набряк – у 66,83% випадків.
- В опорно-руховому апараті - міалгія та артралгія (біль у м'язах і кістках) – 11,8%.
- Головний біль і безсоння – 11,7%.
- Нудота, діарея, біль у животі, металевий присмак у роті – 3,21%.
- Набряк гортані, нежить, біль у горлі, кропив'янка – 1,63%.
Дуже рідко траплялися такі побічні реакції:
- Пітливість та інші розлади - 1,23%.
- Зміна показників тиску - 1,14%.
- Відчуття тяжкості і тиску за грудною кліткою, тахіаритмія - 0,89%.
- Задишка, сухий кашель, біль у горлі, утруднене дихання - 0,59%.
- Зниження і відсутність апетиту - 0,35%.
- Дезорієнтація, відсутність сну, відчуття тривоги, панічна атака – 0,25%.
- У крові і лімфі - лімфаденатопія, флебіт, збільшений час згортання – 0,15%.
- Розлади слуху (закладеність вух) – 0,10%.
- Розлади сечовидільної системи-0,05%.
Вакцинація від COVID-19 в Україні - про що раніше писав Главред:
- Вакцина CoviShield прибула в Україну 23 лютого. Київ отримав вакцину в кількості 500 тисяч доз.
- 24 лютого в країні почалася кампанії з вакцинації. Передусім щеплення стали робити медичним працівникам і бійцям ООС на Донбасі.
- 1 березня голова МОЗ України Максим Степанов прищепився від коронавірусу.
- Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня у Сєвєродонецьку Луганської області разом з військовими в якості Головнокомандувача ЗСУ. Йому вкололи індійську вакцину CoviShield.
- В Офісі президента заявили, що вакцинація від COVID-19 препаратом CoviShield є безпечною. В Україні лише у 0,5% осіб, які взяли участь у вакцинації, зафіксовані побічні ефекти в легкій формі – температура і слабкість.
- 7 квітня в Європейському агентстві лікарських засобів визнали існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу у пацієнтів, які поставили це щеплення.
Індійська вакцина CoviShield
Наприкінці лютого стало відомо, що замість раніше обіцяних МОЗ вакцин Pfizer і Moderna, а пізніше китайської Sinovac, Україна закупить індійський препарат під назвою CoviShield. Для укладення контракту глава МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії.
Вакіна CoviShield - що це
CoviShield - це вакцина від коронавірусу, що виготовляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZenecа, виробляється на потужностях Serum Institute of India - найбільшому виробництві вакцин у світі.
Препарат виготовляють з ослабленої версії аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе, який модифікували під коронавірус. За допомогою вакцини імунна система виробляє антитіла і готує їх для атаки справжнього коронавірусу, коли той потрапить в організм.
CoviShield рекомендована ВООЗ до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом'язово (дві дози з інтервалом в 28 днів).
Фактично британську вакцину AstraZenecа і її індійського "брата" об'єднує тільки технологія і загальний принцип дії. Іншими словами, ця вакцина не ідентична шведсько-британської.
Вакцинація в Україні
23 лютого препарат був зареєстрований в Україні, того ж дня в країну прибула і перша партія.
Майже відразу в Україні вона отримала прізвисько "вакцина для бідних" - Україна стала одним з перших покупців препарату, який до того Індія безкоштовно, в рамках гуманітарної допомоги відправляла в Бутан, Бангладеш, Афганістан, М'янму, Непал та інші країни, які не могли дозволити собі закупівлю.
Щоб підстьобнути старт вакцинації, міністр Степанов першим з публічних осіб прищепився на камери, а слідом отримав свою дозу і президент Володимир Зеленський, пояснивши, що таким чином хотів подати особистий приклад українцям. Тим не менш, 9 березня глава українського МОЗ був змушений визнати, що вакцинація від COVID-19 йде не за планом: виявилося, що з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні прищепили всього 19 тисяч осіб.
Побічні ефекти CoviShield
Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca (а, отже, і CoviShield) вважаються:
- біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,
- утома,
- озноб або лихоманка,
- головний біль,
- нудота,
- біль у суглобах або м'язах,
- утруднення дихання.
До "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип.
Крім того, до ефективності вакцини виникли питання. Зокрема, в момент надходження в Україну, вона не мала завершеної третьої фази клінічних випробувань, а її реєстрація в самій Індії пройшла за процедурою "Emergency Use" (екстреної реєстрації). Це дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину. У заяві групи з захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.